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© IHSS

6 апр 2018 12:15

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Кроссоверы Ford Kuga и Mitsubishi ASX внезапно провалили краш-тесты

В США провели краш-тесты нескольких кроссоверов по новой методике. Выяснилось, что сразу два производителя "халтурят" с обеспечением безопасности переднего пассажира. Критике подверглись местные аналоги Kuga и ASX.

Американский Страховой институт дорожной безопасности IIHS в исследовательских целях разбил еще 7 кроссоверов - BMW X1, Chevrolet Equinox и его переименованную копию GMC Terrain, Jeep Compass, Ford Escape, а также Mitsubishi Outlander и Outlander Sport. 

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Новая методика помимо стандартных краш-тестов с 2017 года включает в себя удар не только с водительской стороны, но и со стороны переднего пассажира с малым перекрытием в 25% на скорости 64 км/ч. Такое испытание имитирует столкновение со встречным автомобилем, деревом или столбом, а результаты удара учитываются в авторитетном рейтинге безопасности Top Safety Pick.

Пять паркетников получили от IIHS оценку "допустимо", а вот модели Ford Escape и Outlander Sport, известные на нашем рынке под именами Kuga и ASX, выступили в этой дисциплине провально. У обеих машин при ударе передняя правая стойка опасно сместилась внутрь салона, что грозит тяжелыми травмами для пассажира. У "Форда" в большей степени , у "Митсубиси" - в меньшей. 



Вдобавок эксперты были шокированы тем, что у этих кроссоверов не раскрылись боковые шторки безопасности. В Mitsubishi в момент удара голова манекена соскальзывает со фронтальной подушки и травмируется об элементы обшивки салона. У Ford дела обстоят чуть лучше, однако риск травм головы тоже остается высоким.

Специалисты IIHS пришли к выводу, что Ford и Mitsubishi по-прежнему "мухлюют", укрепляя структуру кузова с водительской стороны под стандартные краш-тесты, тогда как пассажирская часть остается без внимания.

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