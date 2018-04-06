Кроссоверы Ford Kuga и Mitsubishi ASX внезапно провалили краш-тесты

Американский Страховой институт дорожной безопасности IIHS в исследовательских целях разбил еще 7 кроссоверов - BMW X1, Chevrolet Equinox и его переименованную копию GMC Terrain, Jeep Compass, Ford Escape, а также Mitsubishi Outlander и Outlander Sport.

Новая методика помимо стандартных краш-тестов с 2017 года включает в себя удар не только с водительской стороны, но и со стороны переднего пассажира с малым перекрытием в 25% на скорости 64 км/ч. Такое испытание имитирует столкновение со встречным автомобилем, деревом или столбом, а результаты удара учитываются в авторитетном рейтинге безопасности Top Safety Pick.



Пять паркетников получили от IIHS оценку "допустимо", а вот модели Ford Escape и Outlander Sport, известные на нашем рынке под именами Kuga и ASX, выступили в этой дисциплине провально. У обеих машин при ударе передняя правая стойка опасно сместилась внутрь салона, что грозит тяжелыми травмами для пассажира. У "Форда" в большей степени , у "Митсубиси" - в меньшей.







Вдобавок эксперты были шокированы тем, что у этих кроссоверов не раскрылись боковые шторки безопасности. В Mitsubishi в момент удара голова манекена соскальзывает со фронтальной подушки и травмируется об элементы обшивки салона. У Ford дела обстоят чуть лучше, однако риск травм головы тоже остается высоким.



Специалисты IIHS пришли к выводу, что Ford и Mitsubishi по-прежнему "мухлюют", укрепляя структуру кузова с водительской стороны под стандартные краш-тесты, тогда как пассажирская часть остается без внимания.