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© Авто.Вести.Ru, Мария Подорова

6 апр 2018 11:02

Автопром 54

В России отзывают на ремонт более 86 тысяч Mitsubishi Outlander

Компания Mitsubishi вынуждена запускать масштабную отзывную кампанию по ремонту "Аутлендеров". Оказалось, что популярные кроссоверы могут не обеспечить должный уровень безопасности водителя при ДТП.

Японский автопроизводитель обнаружил заводской дефект водительской подушки безопасности в кроссоверах Mitsubishi Outlander. Программа ремонта этих автомобилей была согласована с Федеральным агентством по техническому регулированю и метрологии (Росстандарт). В сервисной акции примут участие аж 86 620 экземпляров Outlander второго поколения, проданных на российском рынке с 2007 по 2012 год. 

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"Причиной отзыва является возможно некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. На транспортных средствах будут произведена заменена подушки безопасности водителя", - говорится в официальном сообщении Росстандарта.

Как и полагается в случае отзыва по инициативе производителя, все работы по исправлению дефектов будут бесплатными для владельцев. Обладателей "отзывных" Outlander в индивидуальном порядке проинформируют о необходимости внепланово посетить сервисный центр. 

Однако поскольку многие экземпляры кроссовера 2007-2012 года уже сменили по одному или несколько владельцев и давно не обслуживаются у "официалов", то дилеры могут не иметь актуальных контактов нынешних обладателей. В таких случаях мы особенно рекомендуем самостоятельно проверять, попадет ли конкретный автомобиль под действие отзыва. Для этого достаточно сравнить VIN-код своего Outlander с открытым перечнем номеров, который выкладывает в открытый доступ надзорное ведомство.

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