В России отзывают на ремонт более 86 тысяч Mitsubishi Outlander

Японский автопроизводитель обнаружил заводской дефект водительской подушки безопасности в кроссоверах Mitsubishi Outlander. Программа ремонта этих автомобилей была согласована с Федеральным агентством по техническому регулированю и метрологии (Росстандарт). В сервисной акции примут участие аж 86 620 экземпляров Outlander второго поколения, проданных на российском рынке с 2007 по 2012 год.

"Причиной отзыва является возможно некорректное срабатывание подушки безопасности водителя. На транспортных средствах будут произведена заменена подушки безопасности водителя", - говорится в официальном сообщении Росстандарта.



Как и полагается в случае отзыва по инициативе производителя, все работы по исправлению дефектов будут бесплатными для владельцев. Обладателей "отзывных" Outlander в индивидуальном порядке проинформируют о необходимости внепланово посетить сервисный центр.



Однако поскольку многие экземпляры кроссовера 2007-2012 года уже сменили по одному или несколько владельцев и давно не обслуживаются у "официалов", то дилеры могут не иметь актуальных контактов нынешних обладателей. В таких случаях мы особенно рекомендуем самостоятельно проверять, попадет ли конкретный автомобиль под действие отзыва. Для этого достаточно сравнить VIN-код своего Outlander с открытым перечнем номеров, который выкладывает в открытый доступ надзорное ведомство.