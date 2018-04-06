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6 апр 2018 09:58

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Стало известно, когда запустят завод Mercedes-Benz в России

В Подмосковье активно ведутся работы по возведению первой производственной площадки Mercedes-Benz на территории нашей страны. С российского конвейера будут сходить премиальные внедорожники и седан.

Концерн Daimler AG откроет в России завод по производству легковых автомобилей, который будет выпускать "Мерседесы" методом полного цикла, включая сварку и окраску кузовов. Первые экземпляры отечественной сборки сойдут с конвейера уже в первом квартале 2019 года. Об этом сообщил первый заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов. 

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"Все знают такое предприятие компании Daimler как завод по производству автомобилей Mercedes Benz. В настоящий момент данный проект в активной стадии реализации. В Солнечногорском районе завод строится, общестроительные работы по корпусам уже завершены, идет стадия внутренней отделки, летом будет завоз оборудования. Ожидается, что к концу первого квартала следующего года промышленная продукция уже сойдет с конвейера", - поясняет Хромов.

Новый производственный комплекс расположен в индустриальном парке "Есипово" Солнечногорского района Московской области и занимает территорию в 85 гектаров. Немецкий производитель решил локализовать в РФ наиболее востребованные модели на нашем рынке - с конвейера российского завода "Даймлер" будут сходить седан Mercedes-Benz E-Класса, а также премиум-кроссоверы GLC, GLE и GLS.

Отметим, что помимо "Мерседеса" собственный завод в России собирается возвести и компания BMW. Автомобили этой марки сейчас собирает "мультибрендовое" сборочное предприятие "Автотор". Уже известно, что новая производственная площадка BMW будет расположена в Калининградской области, а первые автомобили сойдут с ее конвейера примерно через 2-2,5 года.

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