Стало известно, когда запустят завод Mercedes-Benz в России

Концерн Daimler AG откроет в России завод по производству легковых автомобилей, который будет выпускать "Мерседесы" методом полного цикла, включая сварку и окраску кузовов. Первые экземпляры отечественной сборки сойдут с конвейера уже в первом квартале 2019 года. Об этом сообщил первый заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов.

"Все знают такое предприятие компании Daimler как завод по производству автомобилей Mercedes Benz. В настоящий момент данный проект в активной стадии реализации. В Солнечногорском районе завод строится, общестроительные работы по корпусам уже завершены, идет стадия внутренней отделки, летом будет завоз оборудования. Ожидается, что к концу первого квартала следующего года промышленная продукция уже сойдет с конвейера", - поясняет Хромов.



Новый производственный комплекс расположен в индустриальном парке "Есипово" Солнечногорского района Московской области и занимает территорию в 85 гектаров. Немецкий производитель решил локализовать в РФ наиболее востребованные модели на нашем рынке - с конвейера российского завода "Даймлер" будут сходить седан Mercedes-Benz E-Класса, а также премиум-кроссоверы GLC, GLE и GLS.



Отметим, что помимо "Мерседеса" собственный завод в России собирается возвести и компания BMW. Автомобили этой марки сейчас собирает "мультибрендовое" сборочное предприятие "Автотор". Уже известно, что новая производственная площадка BMW будет расположена в Калининградской области, а первые автомобили сойдут с ее конвейера примерно через 2-2,5 года.