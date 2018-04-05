В Чехии выпустили красивое электрокупе в ретростиле (и это не Skoda)

Дизайн Luka EV выполнен в лучших традициях кузовной школы середины двадцатого века: сложные обводы кузова словно списаны с Volkswagen Karmann Ghia и Aston Martin DB4, а передние крылья словно позаимствованы у Mercedes-Benz 190 SL.



В результате автомобиль выглядит, возможно, спорно с некоторых ракурсов, но как минимум интересно и необычно. В салоне ретротема несколько угасает: здесь уже царствует карбон, темная кожа, а по центра расположился монитор мультимедийной системы.

Силовая установка Luka EV довольно необычна: он приводится в движение четырьмя мотор-колесами, которые суммарно выдают весьма скромные 67 лошадиных сил. Однако автомобиль получился очень компактным и легким: он построен на алюминиевом шасси и весит всего 815 килограммов, так что имеющейся у него электрической мощности хватает для разгона до сотни за 9,6 секунды. Заявленная дальность хода электромобиля составляет 300 километров, а от нуля до 80 процентов блок батарей успевает зарядиться за час.



Модель все еще проходит разнообразные доводочные испытания - в самой компании предупреждают, что заявленные характеристики вполне еще могут меняться. Поэтому и о конкретных планах по выпуску этих машин пока что говорить преждевременно. О потенциальной цене электромобиля также не сообщается.