Фотошпионы рассекретили еще один кроссовер от Volkswagen

Если на официальной презентации концепт этой модели был представлен под довольно расплывчатым названием Advanced Midsize SUV, которое выглядело скорее как определение рыночной ниши модели ("Продвинутый среднеразмерный SUV"), то теперь известно и окончательное название модели: кроссовер будет называться Tyron, сообщает издание CarNewsChina, опубликовавшее шпионские снимки.

Новинка будет построена на той же платформе, что и Volkswagen Tiguan. Последний представлен в Китае как в обычном, так и любимом китайцами длиннобазном варианте. Какие моторы получит новинка, пока не сообщается, однако шпионские снимки CarNewsChina позволяют сделать определенные выводы: на крышке багажника можно заметить название модификации 380 TSI, что говорит о 2-литровом турбомоторе мощностью 220 лошадиных сил.



Tayron будут собирать на совместном предприятии FAW-Volkswagen, а официальная презентация серийного Tayron состоится на автосалоне все в том же Пекине. Старт продаж на китайском рынке не заставит себя ждать: он запланирован на вторую половину года.

И на этой модели Volkswagen останавливаться не собирается: еще одной новинкой в семействе кроссоверов для Китая станет некий "Мощный семейный SUV", который в иерархии марки станет "младшим братом" семиместного Teramont. В Китае его будут производить на совместном предприятии Volkswagen SAIC. Наконец, еще одной новинкой для китайского рынка станет новая версия "Тигуана": популярный кроссовер скоро предстанет в формате длиннобазного подключаемого гибрида.