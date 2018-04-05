Названы самые популярные автомобили России (в ТОП-3 попали сразу две "Лады")

Согласно подсчетам аналитиков АЕБ, расстановка сил в первой тройке рейтинга самых популярных моделей России не изменилась. Первое место удерживает Kia Rio, который в марте разошелся тиражом в 9 809 автомобилей. Сразу за Rio следует ее прямой конкурент производства "АвтоВАЗа": выбор в пользу Lada Vesta в марте сделал 9 181 покупатель. Российский седан удачно начал 2018 год, оказавшись на первом месте рейтинга, но уже в феврале сместился на вторую строчку.

Замыкает тройку лидеров еще одна "Лада": модель Granta когда-то частенько оказывалась на первой строчке рейтинга и продолжает пользоваться популярностью даже на фоне выхода новых бюджетных моделей. Результат продаж модели в марте - 8 381 автомобиль.



На четвертом месте оказался еще один бывший "долгожитель" ТОП-3 - Hyundai Solaris разошелся тиражом в 6 883 экземпляра за месяц. Следом за "Солярисом" идет еще один Hyundai, кроссовер Creta. В десятку также попали Volkswagen Polo, Renault Duster, Lada Largus, Renault Kaptur и Renault Logan.



Расстановка сил в ТОП-10 по результатам продаж за прошедшие три месяца несколько иная: тройка лидеров следует в таком же порядке, а вот на четвертом и пятом местах идут, соответственно, модели Creta и Solaris. Некоторые изменения и в конце ТОП-10 за три месяца: на девятом месте оказался Skoda Rapid, а замыкает десятку Renault Kaptur.



В марте 2018 года в России было продано 157 279 автомобилей - это на 13,9% больше, чем в марте прошлого года. С начала года, с января по март, реализовано 392 920 машин.