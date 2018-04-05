Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Инспекторам ГИБДД запретили устраивать

Инспекторам ГИБДД запретили устраивать "засады" и изымать права на месте
300161
Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду

Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду
250132
Водители взбунтовались против знака

Водители взбунтовались против знака "шипы". Подборка самоделок
331342
© Авто.Вести.Ru, Роман Тарасенко

5 апр 2018 16:10

Аналитика 197

Названы самые популярные автомобили России (в ТОП-3 попали сразу две "Лады")

Ассоциация европейского бизнеса подсчитала количество автомобилей, реализованных на российском рынке за март 2018 года. Сразу две отечественные "Лады" уверенно держатся в тройке самых популярных моделей, но до лидерства, захваченного было в январе, в марте им дотянуться не удалось.

Согласно подсчетам аналитиков АЕБ, расстановка сил в первой тройке рейтинга самых популярных моделей России не изменилась. Первое место удерживает Kia Rio, который в марте разошелся тиражом в 9 809 автомобилей. Сразу за Rio следует ее прямой конкурент производства "АвтоВАЗа": выбор в пользу Lada Vesta в марте сделал 9 181 покупатель. Российский седан удачно начал 2018 год, оказавшись на первом месте рейтинга, но уже в феврале сместился на вторую строчку.

Рост российского авторынка не останавливается уже год.

Замыкает тройку лидеров еще одна "Лада": модель Granta когда-то частенько оказывалась на первой строчке рейтинга и продолжает пользоваться популярностью даже на фоне выхода новых бюджетных моделей. Результат продаж модели в марте - 8 381 автомобиль.

На четвертом месте оказался еще один бывший "долгожитель" ТОП-3 - Hyundai Solaris разошелся тиражом в 6 883 экземпляра за месяц. Следом за "Солярисом" идет еще один Hyundai, кроссовер Creta. В десятку также попали Volkswagen Polo, Renault Duster, Lada Largus, Renault Kaptur и Renault Logan.

Расстановка сил в ТОП-10 по результатам продаж за прошедшие три месяца несколько иная: тройка лидеров следует в таком же порядке, а вот на четвертом и пятом местах идут, соответственно, модели Creta и Solaris. Некоторые изменения и в конце ТОП-10 за три месяца: на девятом месте оказался Skoda Rapid, а замыкает десятку Renault Kaptur.

В марте 2018 года в России было продано 157 279 автомобилей - это на 13,9% больше, чем в марте прошлого года. С начала года, с января по март, реализовано 392 920 машин.

 

 

Аналитика

Рост российского авторынка не останавливается уже целый год

Новинки

Быстрый, редкий, дорогой: Range Rover привез в Женеву 3-дверный SV Coupe

Рост российского авторынка не останавливается уже целый год Март 2018 года стал двенадцатым подряд месяцем, в котором отмечается заметный рост продаж на российском авторынке. В первый месяц весны рост составил почти 14%, правда, в следующие месяцы такой уверенной динамики ожидать не стоит - как раз из-за успехов прошлых месяцев.
Названы самые популярные подержанные иномарки премиум-класса в России Российский рынок подержанных автомобилей в этом году продолжает показывать рост не только по продажам доступных моделей. Растут и продажи "премиума" с пробегом.
В марте 10 автомобильных марок изменили цены в России Эксперты провели традиционное исследование автомобильного рынка на предмет изменения цен автопроизводителями. И если в прошлом году переписывание прайсов в некотором смысле следовало позитивной динамике продаж в отрасли и некоторые модели дешевели, то в этом году цены продолжают расти. Хотя нашлись и исключения.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера