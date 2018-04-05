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© Александр Евдокимов

5 апр 2018 15:00

Аналитика 26

Рост российского авторынка не останавливается уже целый год

Март 2018 года стал двенадцатым подряд месяцем, в котором отмечается заметный рост продаж на российском авторынке. В первый месяц весны рост составил почти 14%, правда, в следующие месяцы такой уверенной динамики ожидать не стоит - как раз из-за успехов прошлых месяцев.

Согласно официальной статистике Ассоциации европейского бизнеса, в марте 2018 года в России было продано 157 279 автомобилей - это на 13,9% больше, чем в марте прошлого года. С начала года, с января по март, реализовано 392 920 машин. Теперь, по ожиданиям аналитиков, рост рынка хоть и продолжится, но будет уже далеко не таким динамичным: скажется эффект "высокой базы", то есть рынку будет непросто побить собственную удачную статистику прошлого года.

В марте 10 автомобильных марок изменили цены в России.

"Март, в котором уверенным темпом продолжился рост рынка, стал 12 месяцем в периоде непрерывного восстановления год к году. С этого момента будет значительно труднее, хотя с другой стороны гораздо более ценно для рынка, достичь существенного роста на постоянной основе. Участники рынка согласны, что дальнейший рост - наиболее вероятный сценарий на 2018 год. Прогноз членов АЕБ - улучшение общих продаж примерно на 10% по сравнению с 2017 годом до уровня 1,75 млн. штук", - считает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

В рейтинге самых популярных марок России - по-прежнему без сенсаций. Уверенное лидерство сохраняет отечественная Lada: 30 708 проданных автомобилей и рост продаж сразу на 22% по сравнению с мартом 2017 года. На втором месте - Kia (19 096 машин, рост сразу 31%), а замыкает тройку лидеров Hyundai (16 705 машин, рост на 17%).

В ТОП-10 самых продаваемых марок месяца также вошли Renault, Toyota, Volkswagen, Skoda, Nissan, Mitsubishi и Ford. Особо внушительным ростом продаж из этого списка отметилась компания Mitsubishi: сразу 206% к прошлогоднему марту и 5 227 проданных автомобилей.

Несмотря на общую положительную динамику, некоторые бренды закончили первый месяц весны в минусе. Из первой десятки это Toyota (-8%), и Nissan (-21%), также снижение продаж отмечается у марок УАз (-38%), Datsun (-36%) и Volvo (-22%). Вся статистика АЕБ по результатам продаж представлена в таблице ниже.

 

 

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