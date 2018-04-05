Рост российского авторынка не останавливается уже целый год

Согласно официальной статистике Ассоциации европейского бизнеса, в марте 2018 года в России было продано 157 279 автомобилей - это на 13,9% больше, чем в марте прошлого года. С начала года, с января по март, реализовано 392 920 машин. Теперь, по ожиданиям аналитиков, рост рынка хоть и продолжится, но будет уже далеко не таким динамичным: скажется эффект "высокой базы", то есть рынку будет непросто побить собственную удачную статистику прошлого года.

"Март, в котором уверенным темпом продолжился рост рынка, стал 12 месяцем в периоде непрерывного восстановления год к году. С этого момента будет значительно труднее, хотя с другой стороны гораздо более ценно для рынка, достичь существенного роста на постоянной основе. Участники рынка согласны, что дальнейший рост - наиболее вероятный сценарий на 2018 год. Прогноз членов АЕБ - улучшение общих продаж примерно на 10% по сравнению с 2017 годом до уровня 1,75 млн. штук", - считает председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.



В рейтинге самых популярных марок России - по-прежнему без сенсаций. Уверенное лидерство сохраняет отечественная Lada: 30 708 проданных автомобилей и рост продаж сразу на 22% по сравнению с мартом 2017 года. На втором месте - Kia (19 096 машин, рост сразу 31%), а замыкает тройку лидеров Hyundai (16 705 машин, рост на 17%).



В ТОП-10 самых продаваемых марок месяца также вошли Renault, Toyota, Volkswagen, Skoda, Nissan, Mitsubishi и Ford. Особо внушительным ростом продаж из этого списка отметилась компания Mitsubishi: сразу 206% к прошлогоднему марту и 5 227 проданных автомобилей.



Несмотря на общую положительную динамику, некоторые бренды закончили первый месяц весны в минусе. Из первой десятки это Toyota (-8%), и Nissan (-21%), также снижение продаж отмечается у марок УАз (-38%), Datsun (-36%) и Volvo (-22%). Вся статистика АЕБ по результатам продаж представлена в таблице ниже.