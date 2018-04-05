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© Youtube

5 апр 2018 13:45

Автокурьезы 488

Американцы умудрились застрять на российском супервездеходе

Российский вездеход "Шерп" прославился буквально в одночасье: он известен на весь мир как транспорт, способный проехать вообще везде. Казалось, для него нет непреодолимых препятствий, но американцы доказали обратное. Возможно, машина просто оказалась не в тех руках, но факт налицо: "Шерп" застрял.

"Засадить" снегоболотоход "Шерп" ухитрились авторы YouTube-канала ostacruiser, устроившие внедорожные покатушки где-то в Техасе. На опубликованном ролике видно, как "Шерп" заезжает в глубокую глинистую канаву и в какой-то момент прочно увязает в грязи. Причем за рулем сложного механического монстра сидела девушка!

Конечно, здесь можно сделать множество оговорок: возможно, водителю-женщине не хватило опыта, плюс не очень понятно, догадались ли американцы спустить давление в шинах перед штурмом этой засады.

Российский "Шерп" переехал ведущего "АвтоВестей"!

Да и нельзя сказать, что вездеход застрял намертво: видно, как он по сантиметру, но все-таки продвигается сквозь глубокую глинистую жижу. Даже один из участников заезда признается на камеру, что машина смогла бы вылезти сама, будь у них чуть больше свободного времени. Но доказать это "Шерпу" не дали: подцепили лебедкой и вытянули на сухой участок.

Тем не менее, звание одного из самых проходимых вездеходов после этого видео "Шерп" едва ли потерял. Сами авторы канала восхищаются возможностями техники, которую даже из "знаменитой техасской глины" выдернули без особых проблем. Пользователи YouTube тоже оценили возможности "Шерпа". "Никогда не думал, что увижу, как застревает "Шерп". Ну, или как бы застревает", - пишет, например, пользователь Frank's ATV World.

Разработанный конструкторами из Санкт-Петербурга, "Шерп" оснащен  небольшой кабиной с багажным отсеком и кунгом. Кузов выполнен из шведской стали, привод - цепной, а двигатель - коммерческий японский 1,5-литровый дизель Kubota мощностью всего 44 л.с., который обеспечивает машине максимальные 45 км/ч по суше. Управляется "Шерп" рычагами, а поворачивает, как танк.

Но главное здесь - это выполненные по спецзаказу огромные шины сверхнизкого давления, чей профиль выполнен в форме гребных лопастей. Да, эта штуковина совершенно свободно плавает на скорости до 6 км/ч, и вообще "Шерпу" особо не важно, какой тип покрытия под колесами.

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