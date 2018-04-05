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© Autocar

5 апр 2018 19:40

Новинки 64

Alfa Romeo выпустит суперкупе с генами гиперкара LaFerrari

Мощный и красивый седан Alfa Romeo Giulia готовится предстать в двухдверном варианте: итальянцы работают над новым спорткупе, которое, если верить планам компании, по мощности и динамике заткнет за пояс BMW M4, Audi RS5 и Mercedes-Benz C63. И не последнюю роль в этому сыграет компания Ferrari.

По сведениям британского издания Autocar, которое и опубликовало собственный вариант того, как может выглядеть купе Giulia, топовой модификацией такой модели станет версия с 2,9-литровым V6 с двумя турбинами, который уже солирует на седане Giulia. Этот мотор может быть дополнен системой рекуперации энергии наподобие той, что использовалась на болидах Формулы-1 и на гиперкар LaFerrari.

В Ferrari подтвердили, что готовят кроссовер.

Мощность такой модификации Giulia составит весьма убедительные 640-650 лошадиных сил - для сравнения, у BMW M4 в распоряжении есть 431 л.с., у Audi RS5 - 450 л.с., а у Mercedes-AMG C63 - 510 л.с.. Впрочем, будут у купе и более миролюбивые модификации. Двухдверка вполне может рассчитывать на моторную гамму седана Giulia, в которую входят 2-литровые бензиновые и дизельные моторы мощностью от 150 до 280 лошадиных сил.

Пока что, впрочем, это все, что известно о новом итальянском купе. Официально автомобиль обещают представить до конца текущего года, а продажи начнутся уже в следующем году.

Кстати, седан Giulia ранее уже успел отметиться рекордным прохождением знаменитого Нюрбургринга. Alfa Romeo Giulia QV под управлением тест-пилота Фабио Франче смогла потратить на прохождение Северной петли 7 минут и 32 секунды. Стоит напомнить, что самая мощная версия седана оснащается уже упомянутым 2,9-литровым V6, но мощностью 510 л.с. и способна ускориться до 100 км/ч за 3,9 секунды.
 

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