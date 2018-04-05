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© Mercedes-Benz

5 апр 2018 17:25

Автопром 467

Светодиодные фары признаны опасными

Светодиодные фары - это нынешний этап развития головной оптики, пришедший на смену некогда популярному ксенону. Они более энергоэффективны и при этом светят лучше, работая на безопасность. Однако, по мнению некоторых организаций, именно с безопасностью у такой оптики все не так гладко.

Современные светодиодные фары - слишком яркие. Они отвлекают и слепят водителей - с таким заявлением выступили специалисты британской компании RAC, одной из крупнейших в Великобритании организаций, занимающихся услугами помощи на дорогах, автомобильного страхования и транспортной безопасности.

Матричные светодиоды теперь есть и у Volkswagen Touareg.

Как пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на отчет RAC, по статистике около 15% водителей попадали в аварийную ситуацию из-за того, что были ослеплены фарами встречного транспорта. В сообщении, впрочем, не уточняется, как именно в ходе исследования удавалось установить, что слепящими оказывались фары именно новых машин в заводских модификациях (именно они оказались под ударом).

Тем не менее, местный департамент транспорта уже инициировал создание рабочей группы, которая будет изучать: действительно ли современные фары слишком яркие, и если да - то по какой причине автопроизводители делают их такими. И пока что "под подозрением" находится именно светодиодная оптика.

"Светодиоды дают более направленный пучок света. Он не рассеивается, как от галогеновых ламп. К тому же он дает белый свет, который лучше освещает в темноте", - так эксперт компании Quality Light Source Стивен Диксон объясняет популярность светодиодов.

Светодиодная оптика (серийная) проходит дорожные испытания и разрабатывается таким образом, чтобы быть эффективной и безопасной для всех участников дорожного движения. Однако представитель компании RAC Пит Уильямс уверен, что это не так. По его мнению, то, что хорошо и удобно для одного водителя, может представлять опасность для других. По его мнению, слишком яркий светодиодный свет мешает встречным водителям и тем, кто выезжает с второстепенных дорог на главные. И это несмотря на то, что с каждым годом головная оптика становится все эффективнее.

Результаты работы специальной группы от департамента транспорта будут готовы в апреле. Не исключено, что регулятор признает современные светодиодные фары слишком яркими и опасными, и тогда как минимум на британском рынке производителей ждут новые технические требования.

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