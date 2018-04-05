В России отзывают автомобили Lexus из-за риска пожара

Автопроизводитель уже согласовал отзывную кампанию с Росстандартом, соответствующее уведомление опубликовано на официальном сайте регулятора. Там же можно найти и список VIN-кодов автомобилей, попадающих под отзыв.



На официальных сервисах марки ждут 103 автомобиля Lexus моделей LC500, GS-F и RC F, реализованных в период с января 2015 года по март 2017 года. Как сообщает автопроизводитель, причиной отзыва автомобилей являются определенные условия работы двигателя внутреннего сгорания, из-за резонансного колебания давления топлива существует вероятность повреждения демпфера пульсации топливного насоса.

Это повреждение может вызвать повышенный шум/вибрацию и, спустя некоторое время, может стать причиной образования усталостных трещин на крышке насоса. Если автомобиль постоянно эксплуатируется в подобных условиях, развитие трещины на крышке насоса может привести к утечке топлива. Утечка топлива рядом с источником воспламенения может увеличить риск возникновения пожара на автомобиле.



По стандартному в таких случаях сценарию уполномоченные дилеры уведомят владельцев отзываемых автомобилей о нобходимости посетить сервис для диагностики и замены топливных насосов. Приглашения можно и не ждать, а самостоятельно изучить список VIN-кодов на сайте Росстандарта и при необходимости записаться на ремонт. Все работы, как обычно, будут проводиться бесплатно для владельцев.