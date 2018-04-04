Hyundai тестирует новый большой кроссовер

Сквозь плотный камуфляж тестовых прототипов все же хорошо видна оптика и решетка радиатора в стиле нового поколения Santa Fe, с которым новый кроссовер наверняка будет схож "корпоративным" дизайном.

Есть и первая информация по возможноному имени новинки. Так, в патентом ведомстве США от Hyundai появилась заявка на регистрацию имени Palisade, которое вполне может достаться новой машине, сообщает AutoGuide.

Ожидается, что новый кроссовер с тремя рядами сидений будет иметь передний или полный привод, а платформу он разделит с новым большим вседорожником Kia, на который намекает концепт Telluride. При этом новинка от Hyundai, предположительно, сможет конкурировать с такими моделями, как Chevrolet Tahoe и Ford Expedition.





Ожидаемые моторы - бензиновый V6 в 3,3 л и 290 л.с. Либо гибридная силовая установка с 3,5-литровым двигателем суммарной мощностью около 400 л.с.

Hyundai Palisade могут представить на детройтском автосалоне в следующем году.