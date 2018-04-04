Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4

Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4
198354
Бензин дороже 50 рублей за литр - уже грядущей весной

Бензин дороже 50 рублей за литр - уже грядущей весной
167800
Водители взбунтовались против знака

Водители взбунтовались против знака "шипы". Подборка самоделок
331225
© motor1.com

4 апр 2018 19:02

214

Hyundai тестирует новый большой кроссовер

В модельном ряду Hyundai самый крупный SUV сегодня - это кроссовер, известный в России как Grand Santa Fe. Но корейцы уже испытывают новый большой кроссовер, который может стать соперником полноразмерных "американцев".

Сквозь плотный камуфляж тестовых прототипов все же хорошо видна оптика и решетка радиатора в стиле нового поколения Santa Fe, с которым новый кроссовер наверняка будет схож "корпоративным" дизайном. 

Обновленный Hyundai Tucson доберется до России...

Есть и первая информация по возможноному имени новинки. Так, в патентом ведомстве США от Hyundai появилась заявка на регистрацию имени Palisade, которое вполне может достаться новой машине, сообщает AutoGuide.

Ожидается, что новый кроссовер с тремя рядами сидений будет иметь передний или полный привод, а платформу он разделит с новым большим вседорожником Kia, на который намекает концепт Telluride. При этом новинка от Hyundai, предположительно, сможет конкурировать с такими моделями, как Chevrolet Tahoe и Ford Expedition.



Ожидаемые моторы - бензиновый V6 в 3,3 л и 290 л.с. Либо гибридная силовая установка с 3,5-литровым двигателем суммарной мощностью около 400 л.с.

Hyundai Palisade могут представить на детройтском автосалоне в следующем году.

Фотогалерея 3 фото

Автопром

В Россию упростили ввоз некоторых автомобилей

Новинки

Mercedes-AMG "прокачал" версию C 43

В Россию упростили ввоз некоторых автомобилей Это решение касается автомобилей, выпущенных до 2017 года и приобретенных в странах Таможенного союза, но не имеющих системы вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.
ГИБДД готовит новые ограничения для водителей В ГИБДД начали готовить план под новую стратегию безопасности движения в России, которая предполагается достижения нулевой смертности от ДТП к 2030 году. Если план Госавтоинспеции будет принят, водителей ждет целый ряд серьезных ограничений вроде "алкозамков" и запретов на пользование телефонами.
Тестовый трек Top Gear пойдет под снос ради жилья Испытательный полигон шоу Top Gear является такой же неотъемлемой частью этой программы, как пилот Стиг. Но теперь дни легендарного трека, похоже, сочтены: на его месте возведут жилые дома.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера