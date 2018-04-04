В Россию упростили ввоз некоторых автомобилей

С прошлого года в Россию нельзя было ввозить автомобили, выпущенные до 1 января 2017 года и купленные в странах Таможенного союза, но не имеющие системы ЭРА-ГЛОНАСС. Но теперь таким машинам дан "зеленый свет" на ввоз в РФ без предустановленных систем вызова экстренных служб, пишет "Коммерсант" со ссылкой на разъяснения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Ранее по техрегламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" с 2017 года все выпускаемые в обращение автомобили в странах Евразийского экономического союза должны быть оборудованы системами вызова экстренных спасательных служб. Но Федеральная таможенная служба России распространяла это требование и на ввозимые машины, выпущенные в обращение в самих странах ЕАЭС до 1 января 2017 года.

В ЕЭК пояснили, что в итоге в марте ФТС направила разъяснения региональным таможням, которые отменили эти дополнительные требования. В 2017 года в ЕЭК поступало немало обращений граждан, купивших машины выпуска до 2017 года в странах Таможенного союза (кроме РФ это Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) и не сумевших ввезти их в Россию без ЭРА-ГЛОНАСС, которая по техрегламенту была необязательна, сообщил источник издания.

ЕЭК также убедила российскую таможню в том, что при выдаче российского ПТС на ввезенные из стран союза автомобили не требуется показывать свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. В техрегламенте такой нормы нет, но таможенники, как и в случае с системой вызова экстренных служб, считали, что им нужно предъявлять свидетельство.