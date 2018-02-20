Chevrolet назвал российские цены на большой кроссовер Traverse

В Россию новое поколение Traverse будет поставляться только с бензиновым 3,6-литровым V6 отдачей в 318 л.с. и 360 Нм. Двигатель работает в связке с полным приводом и первой в линейке Chevrolet новой 9-ступенчатой АКПП. С ней кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 7,6 сек.

Доступен дистанционный запуск двигателя. Кроме того, Traverse - первая модель Chevrolet с новой технологией Stop/Start, которая распознает еще и отдельные маневры при вождении (например, въезд в гараж) для определения необходимости срабатывания Stop/Start. Расход топлива в смешанном цикле заявлен в 10 л/100 км.

Выбор режимов вождения системы Traction Mode Select осуществляется селектором на консоли. Всего доступно 3 режима. Normal использует передний привод, режим 4x4 задействует полный привод в условиях скольких дорог, а режим Off-Road передает больше крутящего момента на задние колеса для езды по траве, гравию и бездорожью.

Сзади у кроссовера полностью новая пятирычажная независимая подвеска, в которой впервые применили вспомогательную пружину внутри каждой из основных. Она помогает улучшить ездовые характеристики при большой загрузке, например, с 6 или 7 пассажирами в салоне.

В салоне на 7 или 8 мест - сдвижной второй ряд кресел. Багажник вмещает до 2781 л, что производитель заявляет как один из лучших показателей в классе. Под поклажу еще есть секция под полом багажника и скрытый отсек за экраном медиасистемы с дополнительным USB-портом. Также есть 10 подстаканников и держателей для бутылок, отделение для зонтов, перчаточный ящик на 10 л, карман для планшетов. В автомобиле также есть 9 точек для подзарядки, включая 7 USB-портов, розетку 220 V и беспроводное устройство для смартфонов.

Багажник можно открыть и закрыть, проведя ногой под задним бампером автомобиля. Более того, в помощь водителю автомобиль проецирует логотип Chevrolet на дорожную поверхность. Дверь багажного отделения имеет программируемую высоту открывания для более легкого доступа и безопасного использования.

В комплектации Premier доступны опции подогрева и вентиляции передних сидений, подогрева рулевого колеса и второго ряда сидений, обеспечивающие комфорт при любой температуре. Пакет памяти настроек включает в себя регулировки водительского сиденья, боковых зеркал и рулевого колеса.

За безопасность отвечают зеркало заднего видео, на которое камера заднего вида с омывателем транслирует потоковое видео находящихся сзади объектов. Дополнительное удобство обеспечивает форсунка омывателя для камеры заднего вида, поэтому объектив всегда будет чистым. Фронтальная камера "засекает" пешеходов впереди на скорости от 8 до 80 км/ч, оповещает водителя визуальным и звуковым сигналами, либо сама задействует тормоза.

Также есть системы контроля слепых зон и предупреждения о возможном фронтальном столкновении, камеры кругового обзора (в базе), центральная подушка безопасности между водителем и передним пассажиром.

Медиасистема Chevrolet MyLink - с 8-дюймовым сенсорным дисплеем, голосовым управлением, навигацией с поддержкой 3D-карт и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto

Система акивного шумоподавления Bose Active Noise Cancellation входит в базовое оснащение. Ее 4 встроенных микрофона улавливают шум двигателя, а компьютер затем воспроизводит почти неразличимые звуки через акустические системы и сабвуфер в салоне. При этом выбранные звуковые частоты позволяют снизить или полностью устранить нежелательные шумы.

Базовая 7-местная версия LE обойдется в сумму от 2 990 000 рублей. В цену входят сдвижные раздельные сиденья второго ряда, ксеноновые фары, дистанционный запуск двигателя и бесключевой доступ в салон, система Traction Mode Select, электрический "ручник" тормоз, датчики давления в шинах, тонировка задних стекол, заправочная горловина без крышки, камера заднего вида, круиз-контроль и 7 подушек безопасности.

Версия LT за 3 149 000 рублей вмещает уже 8 человек и на втором ряду уже стоит диван. Комплектация дополнена 3-зонным "климатом" и 18-дюймовыми колесами, есть обивка сидений из натуральной кожи, сервопривод сиденья водителя с регулировкой в 8 направлениях и сиденья переднего пассажира с регулировкой в 6 направлениях, медиасистема Chevrolet MyLink, "музыка" Bose с 10 динамиками, сабвуфером и активным шумоподавлением, электропривод двери багажника, камера кругового обзора и зеркало-монитор заднего вида, омыватель камеры заднего вида, сигнализатор об объектах сзади и контроль "слепых" зон.

Товопая версия Premier за 3 449 000 рублей - это хромированная решетка радиатора, колеса на 20 дюймов, двухсекционный люк, перфорированная кожа сидений, подогрев и вентиляция передних сидений, подогрев второго ряда сидений и руля, автоматическое переключение дальнего света на ближний, память настроек кресла водителя, зеркал и руля. Также в цену входят беспроводная зарядка, электропривод двери багажника с функцией открывания "без рук", система обнаружения пешеходов и предотвращения столкновения при движении передним ходом, а также сигнализатор выезда из занимаемой полосы.