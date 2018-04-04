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© http://topgear.wikia.com

4 апр 2018 15:06

Автокурьезы 9

Тестовый трек Top Gear пойдет под снос ради жилья

Испытательный полигон шоу Top Gear является такой же неотъемлемой частью этой программы, как пилот Стиг. Но теперь дни легендарного трека, похоже, сочтены: на его месте возведут жилые дома.

После ухода из Top Gear знаменитой троицы Кларксон-Хаммонд-Мэй и резкого падения зрительского интереса шоу скоро получит новый удар. Передача лишится еще и тестового трека в Дансфолде на базе старого аэродрома времен Второй мировой войны, который используется Top Gear с 2001 года и тоже стал одним из символов шоу. 

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Причина банальна: аэродром и тестовую трассу на его территории снесут ради жилой застройки, сообщает местное издание Get Surrey. Причем вопрос о перестройке аэродрома местные власти обсуждают еще с 2015 года, а решение было принято только в марте этого года. 

Вместо ревущих спорткаров на месте трека в Дансфолде построят комплекс на 1800 объектов. Это будут офисы, школы, поликлиники, объекты спортивной инфраструктуры, а жилые дома, 540 из которых отдадут под молодые семьи. 

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Тестовый трек Top Gear длиной 2,8 км был создан совместно с компанией Lotus. Лучшее время этой трассы для серийных дорожных автомобилей держит McLaren 675LT с результатом в 1 минуту и 13,7 секунды. Рекорд же трассы принадлежит болиду "Формулы-1" Renault R24 , который прошел круг всего за 59 секунд.

Пока не сообщается, где теперь шоу будет снимать трековые заезды.

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