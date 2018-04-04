Тестовый трек Top Gear пойдет под снос ради жилья

После ухода из Top Gear знаменитой троицы Кларксон-Хаммонд-Мэй и резкого падения зрительского интереса шоу скоро получит новый удар. Передача лишится еще и тестового трека в Дансфолде на базе старого аэродрома времен Второй мировой войны, который используется Top Gear с 2001 года и тоже стал одним из символов шоу.

Причина банальна: аэродром и тестовую трассу на его территории снесут ради жилой застройки, сообщает местное издание Get Surrey. Причем вопрос о перестройке аэродрома местные власти обсуждают еще с 2015 года, а решение было принято только в марте этого года.

Вместо ревущих спорткаров на месте трека в Дансфолде построят комплекс на 1800 объектов. Это будут офисы, школы, поликлиники, объекты спортивной инфраструктуры, а жилые дома, 540 из которых отдадут под молодые семьи.

Тестовый трек Top Gear длиной 2,8 км был создан совместно с компанией Lotus. Лучшее время этой трассы для серийных дорожных автомобилей держит McLaren 675LT с результатом в 1 минуту и 13,7 секунды. Рекорд же трассы принадлежит болиду "Формулы-1" Renault R24 , который прошел круг всего за 59 секунд.

Пока не сообщается, где теперь шоу будет снимать трековые заезды.