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4 апр 2018 14:07

Дороги 378

ГИБДД готовит новые ограничения для водителей

В ГИБДД начали готовить план под новую стратегию безопасности движения в России, которая предполагается достижения нулевой смертности от ДТП к 2030 году. Если план Госавтоинспеции будет принят, водителей ждет целый ряд серьезных ограничений вроде "алкозамков" и запретов на пользование телефонами.

Пока в ГИБДД готов первый вариант плана, который еще может изменяться в процессе его рассмотрения на разных уровнях, пишет "Коммерсант", которому удалось ознакомиться с документом. Так, в первой части плана предлагаются меры по "изменению поведения участников движения". Они включают, например, формирование "положительного имиджа" инспекторов.

Вступили в силу новые изменения в ПДД...

Есть и более радикальные предложения: расширение числа камер и проработка возможности ставить на автомобили "алкозамки", которые не дают завести машину, пока водитель не дыхнет в алкотестер, встроенный в саму машину и связанный с блоком управления.

Также в ГИБДД предлагают развивать системы проката детских автокресел и бороться с некачественными изделиями на этом рынке.

В другой части плана предполагается рост количества перекрестков с круговым движением. Упоминается и введение временных прав для водителей-новичков (с заменой на постоянное удостоверение при отсутствии грубых нарушений ПДД) и усложнение экзаменов для мотоциклистов и водителей автобусов.

Новую стратегию дорожной безопасности в начале января утвердил премьер Дмитрий Медведев. Она предполагает снижение числа погибших на 100 000 человек населения с 13,4 до 4 к 2024 году и сокращение уровня смертности в ДТП до нуля к 2030 году. Под эту стратегию в ГИБДД должны разработать план с конкретными мерами.

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