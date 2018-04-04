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© Авто.Вести.Ru, Павел Блюденов

4 апр 2018 13:05

Дороги 627

Владимир Путин утвердил новый метод проверки на алкоголь

Утвержденный президентом новый метод допускает применение анализа крови для проверки содержания алкоголя.

Подписанные президентом поправки в КоАП в конце марта одобрили Госдума и Совет Федерации. Новый закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования, сообщает агенство "Москва". То есть в России новые поправки заработают в самый разгар лета.
 

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Как мы уже писали ранее, по новым нормам состояние опьянения будет считаться установленным, если в 1 л крови водителя содержится 0,3 г или более абсолютного этилового спирта. Врач может быть в передвижной лаборатории (на базе микроавтобуса) или в стационаре. Организация, которую представляет врач, должна иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности. Забор крови берется из вены в объеме 15 мл в две пробирки объемами 10 мл и 5 мл. Перед проколом кожа должна быть обработана стерильным тампоном или шариком из ваты, смоченным дезинфицирующим раствором, не содержащим спирта.

Наказание за нетрезвую езду остается прежним: штраф 30 000 рублей и лишение прав на один-два года (по решению суда).

По действующим правилам опьянение водителя фиксируется в несколько стадий. Сначала инспектор замеряет наличие спирта в выдохе алкометром, который должен показать не более 0,16 мг алкоголя на 1 л воздуха. В случае несогласия водителя с результатом, его направляют на медицинское освидетельствование к врачу на анализ мочи. Если же водитель находится без сознания или не может в течение 30 минут сдать биоматериал, то у автомобилиста берут на анализ кровь.

Но ранее по нормам КоАП результаты исследования крови нельзя было использовать для признания водителя пьяным. Из-за этого часть водителей - сильно раненные после аварии или притворяющиеся, что находятся без сознания, - не несли ответственности за нетрезвое вождение. Новые поправки в КоАП устраняют этот момент. 

По данным ГИБДД России, в 2017 году произошло более 16,2 тыс. аварий по вине пьяных водителей (–3,4% по сравнению с 2016 годом). В них погибли более 4,6 тыс. человек, ранены более 22 тыс. человек.

Прирост "пьяных" ДТП наблюдается в Московской, Тульской, Липецкой, Новгородской областях, Санкт-Петербурге, а также на территории всего Южного федерального, Северо-Кавказского, Уральского и Дальневосточного округов.

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