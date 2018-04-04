Богатые тоже бьются: пьяный подросток вдребезги разбил дорогой Porsche!

Спорткар BMW i8 - машина технологичная и умная, но даже ее прогрессивных возможностей недостаточно для того, чтобы образумить молодых горячих водителей. Возраст "пилота" конкретной этой "ай-восьмой" неизвестен, но ему явно еще предстоит набираться опыта - как водительского, так и жизненного. На фотографиях ниже - последствия заезда нелегальных уличных гонок где-то на Шри-Ланке. Заезд финишировал в придорожном канале, водитель цел, а вот BMW i8 - нет.

Dodge Viper - машина очень злая, серьезная и требовательная к водителю. У нее огромный мощный двигатель и никаких современных ассистентов безопасности. Чтобы ужиться с таким суперкаром, необходимо быть разумным и зрелым водителем. Увы, за рулем конкретно этого "Вайпера" был 25-летний парень, которому опыта явно не хватило... Итог - автомобиль занесло на дороге, и он улетел в кювет. Водитель, к счастью, уцелел, а вот Viper отправился на разборку.

Ну а напоследок - апогей молодецкой дурости. В этой истории, произошедшей в Швеции, слились воедино буквально все худшие обстоятельства: некий 17-летний парень напился, сел за руль новенького Porsche 911, поехал кататься и расколошматил дорогой спорткар о семь припаркованных автомобилей. Автомобиль списан в утиль, а виновник всего торжества отделался легким испугом.