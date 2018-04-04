Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4

Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4
198208
Бензин дороже 50 рублей за литр - уже грядущей весной

Бензин дороже 50 рублей за литр - уже грядущей весной
167660
Водители взбунтовались против знака

Водители взбунтовались против знака "шипы". Подборка самоделок
331114
© motor1.com

4 апр 2018 12:03

Новинки 66

Фотошпионы поймали новый BMW X5 M

"Заряженный" BMW X5 M подловили на финальных тестах и под камуфляжем уже не прототип, а фактически предсерийный вариант.

Выложившее снимки издание Motor1 утверждает, что фотошпионам попалась тестовая версия уже в серийном кузове. И новый BMW X5 M узнаваем даже под камуфляжем.

Европейское производство "семерки" BMW остановят на целый год...

Новинку выдают более крупные "ноздри" решетки радиатора, развитые воздухозаборники с другими бамперами, спойлер на крыше. Плюс счетверенные выхлопые патрубки и колесные диски на 21 дюйм, сквозь которые хорошо видные перфорированные диски усиленных тормозов с суппортами синего цвета.

BMW X5 M нового поколения построен на современной модульной платформе CLAR, которая уже легла в основу свежих BMW 5, 6 и 7 серии. Эта "тележка" предполагает более широкое применение облегченных материалов в структуре кузова, за счет чего Х5 сможет сбросить до 100-150 кг по сравнению с предшественником.

Под капотом М-версии ожидается 4,4-литровый битурбовый V8 мощностью около 600 л.с. от M5 последнего поколения.

Премьера обычного Х5 ожидается уже в сентябре на автосалоне в Париже, но его "заряженную" версию М, как ожидается, покажут только в 2019 году.

Фотогалерея 6 фото

Новинки

Тесты первого вседорожника Rolls-Royce покажут в соцсетях

Новинки

Новый Volkswagen Touareg "засветился" в Санкт-Петербурге

Тесты первого вседорожника Rolls-Royce покажут в соцсетях Вседорожник Rolls-Royce Cullinan находится на завершающей стадии ходовых испытаний, которые будет показыватьNational Geographic.
Новое поколение Ford Focus промелькнуло на видео До премьеры нового поколения Ford Focus остается совсем немного: его представят 10 апреля. И в преддверии дебюта автопроизводитель решил подогреть интерес публики, представив очередной видотизер новинки. Есть подозрения, что в ролике снялся тот самый Focus, которого ранее "поймали" фотошпионы.
Самый мощный Mercedes C-class станет гибридным Тенденция к уменьшению объемов двигателей внутреннего сгорания (так называемый даунсайзинг) и активное внедрение электромоторов не обошли стороной и сегмент эмоциональных, мощных и "злых" автомобилей: в Mercedes-AMG всерьез намерены подсадить на электричество заряженные модели C-семейства.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера