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© Rolls-Royce

4 апр 2018 10:58

Новинки 92

Тесты первого вседорожника Rolls-Royce покажут в соцсетях

Вседорожник Rolls-Royce Cullinan находится на завершающей стадии ходовых испытаний, которые будет показыватьNational Geographic.

Как сообщила пресс-служба компании, финальные тесты Cullinan будут ежедневно показывать в своих соцсетях сам Rolls-Royce и научно-популярный канал National Geographic. Мероприятие под названием The Final Challenge начнется 4 апреля на Северо-Шотландском нагорье, затем тестовые автомобили посетят Австрийские Альпы, пустыни Ближнего Востока и финишируют в США.
 

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Первый внедорожник Rolls-Royce будет построен на той же платформе, что и новый Phantom. Он будет предлагаться в двух версиях: стандартной 5,5-метровой и длиннобазной шестиметровой. Внедорожнику обещана некая революционная подвеска, которая сделает его чуть ли не самым комфортабельным транспортным средством на земле, причем вне зависимости от того, что именно окажется под колесами Cullinan.

Под капотом должен оказаться основательно переработанный V12 объемом 6,75 литра и мощностью более 500 лошадиных сил, причем впервые в многолетней истории марки он будет работать вместе с системой полного привода.

Кроме того, по слухам, "Куллинану" предстоит стать не только первым внедорожником Rolls-Royce и первым полноприводным "Роллсом", но и первым гибридом марки – новая платформа это позволяет. Впрочем, по другим данным, Rolls-Royce представит некую гибридную модель еще до выхода внедорожника, который запланирован на 2018 год.

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