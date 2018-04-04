Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Бензин дороже 50 рублей за литр - уже грядущей весной

Бензин дороже 50 рублей за литр - уже грядущей весной
167634
Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду

Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду
249789
Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей

Конституционный суд вынес решение, которое поможет миллионам автолюбителей
223234
© АвтоВести, Павел Блюденов

4 апр 2018 10:01

Аналитика 0

В марте 10 автомобильных марок цены в России

Эксперты провели традиционное исследование автомобильного рынка на предмет изменения цен автопроизводителями. И если в прошлом году переписывание прайсов в некотором смысле следовало позитивной динамике продаж в отрасли и некоторые модели дешевели, то в этом году цены продолжают расти. Хотя нашлись и исключения.

Под исследование агентства "Автостат" попали все автомобильных бренды, официально представленных на российском рынке. Срез цен делался на период  с 16 по 31 марта 2018 года и выявил изменения цен у 10 марок.

Названы самые популярные подержанные иномарки премиум-класса в России...

Так, Kia подняла цену на самый продаваемый автомобиль 2017 года – седан Rio в комплектации Prestige с двигателем 1,6 л (123 л.с.) на 2,2–2,3% и прекратила поставку комплектации Prestige AV.

Узбекский Ravon поднял цены на весь модельный ряд: седан Gentra подорожал на 1,5–1,8%, седан Nexia – на 3,5–4,2%, седан R4 – на 1,5–6,0%, хэтчбек R2 – на 3,7–4,3%.

Целый ряд производителей поменял цены на свои SUV. Российский Derways снизил на 3,3% цену рамного внедорожника Hower H5 в комплектации "Комфорт".

У китайской марки Geely подешевел кроссовер Emgrand X7 (на 2,1–3,6%), кроме самой дорогой комплектации Luxury, цена на которую прежние.

Lifan предлагает заднеприводный кроссовер Myway в новых комплектациях Comfort за 849900 рублей и Luxury+ за 899900 рублей: стартовая цена этой модели упала на 2,3%, максимальная выросла на 3,4%.

Новинки

Новый флагман Kia будут выпускать в Калининграде

Автопром

"Кроссовая" версия универсала Lada Vesta SW стала популярнее обычной

Названы самые популярные подержанные иномарки премиум-класса в России Российский рынок подержанных автомобилей в этом году продолжает показывать рост не только по продажам доступных моделей. Растут и продажи "премиума" с пробегом.
В Москве вычислили самые массовые автомобили Эксперты проанализировали московский автопарк легковых автомобилей по состоянию на 1 января 2018 года и определили самые распространенные модели.
Названы самые массовые кроссоверы и внедорожники в Москве Эксперты проанализировали московский автопарк легковых автомобилей по состоянию на 1 января 2018 года и определили самые распространенные модели кроссоверов и внедорожников.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера