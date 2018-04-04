В марте 10 автомобильных марок цены в России

Под исследование агентства "Автостат" попали все автомобильных бренды, официально представленных на российском рынке. Срез цен делался на период с 16 по 31 марта 2018 года и выявил изменения цен у 10 марок.

Так, Kia подняла цену на самый продаваемый автомобиль 2017 года – седан Rio в комплектации Prestige с двигателем 1,6 л (123 л.с.) на 2,2–2,3% и прекратила поставку комплектации Prestige AV.

Узбекский Ravon поднял цены на весь модельный ряд: седан Gentra подорожал на 1,5–1,8%, седан Nexia – на 3,5–4,2%, седан R4 – на 1,5–6,0%, хэтчбек R2 – на 3,7–4,3%.

Целый ряд производителей поменял цены на свои SUV. Российский Derways снизил на 3,3% цену рамного внедорожника Hower H5 в комплектации "Комфорт".

У китайской марки Geely подешевел кроссовер Emgrand X7 (на 2,1–3,6%), кроме самой дорогой комплектации Luxury, цена на которую прежние.

Lifan предлагает заднеприводный кроссовер Myway в новых комплектациях Comfort за 849900 рублей и Luxury+ за 899900 рублей: стартовая цена этой модели упала на 2,3%, максимальная выросла на 3,4%.