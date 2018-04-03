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© Павел Блюденов, АвтоВести

3 апр 2018 20:07

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Новый флагман Kia будут выпускать в Калининграде

Компания Kia буквально на днях представила новое поколение флагманского седана Quoris, а сейчас появилась информация о производственных планах. Автомобиль для российского рынка будут выпускать на "Автоторе".

Несколько дней назад в Нью-Йорке состоялась премьера второго поколения седана Kia Quoris, который хорошо известен российскому покупателю. Пресс-служба "Автотора" опубликовала информацию о том, что выпуск флагмана Kia вновь будет налажен на производственной площадке в Калининграде. Подготовка к производству "Квориса" запланирована на третий квартал 2018 года. 

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Этот факт дает основание полагать, что официальные продажи нового Kia Quoris на российском рынке могут стартовать уже в конце 2018 года. Как показывает практика, начало продаж "автоторовских" машин обычно отстоит от запуска в производство примерно на месяц. 

Kia Quoris предыдущего поколения выпускаются в Калининграде с 2013 года. За это время конвейера завода сошло более 2 000 представительских седанов. Цены на уходящую модель стартуют с 2 819 900 рублей, хотя машины 2017 года предлагают с ощутимой скидкой.

 

Что касается "Квориса" нового поколения, то его дизайн изменился довольно радикально: форма передней и задней оптики абсолютно новая, с особой, не использованной ранее графикой светотехники со сдвоенными линиями ходовых огней.

 

Архитектура интерьера тоже абсолютна иная - обращают на себя внимание огромный дисплей информационно-развлекательной системы диагональю 12,3 дюйма и новый четырехспицевый руль. Приборная панель теперь полностью цифровая, с 9,6-дюймовым экраном, а размер проекционного дисплея на стекле - аж 9,7 дюйма.

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