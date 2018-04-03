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© Александр Евдокимов

3 апр 2018 18:49

Автопром 0

Выпускать китайские внедорожники в России начнут через год

Корпорация Great Wall активно готовится к запуску нового автомобильного завода на территории РФ. Первыми с конвейера этой производственной площадки сойдут кроссоверы марки Haval.

Китайская корпорация Great Wall Motor запустит конвейер своего нового российского завода под Тулой уже в I квартале 2019 года, передает "Финмаркет". О том, что китайцы укладываются в ранее намеченные сроки, журналистам сообщил министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин.

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"Компания подтверждает те планы по срокам завершения инвестиционных стадий, которые были обозначены в 2017 году. Это завершение основных строительно-монтажных работ к концу нынешнего года и запуск производства в первом квартале 2019 года. Исходя из текущих темпов строительства и ввоза оборудования, мы считаем, что эти сроки абсолютно реалистичны", - пояснил чиновник. 

По словам Лаврухина, компания уже находится на стадии подбора персонала для своей производственной площадки. Первые пуско-наладочные работы на новом предприятии планируется осуществить уже в 2018 году.

Отметим, что с конвейера нового автозавода будут сходить отнюдь не "Грейт Воллы" (эта марка покинула наш рынок), а вседорожники дочерней компании Haval, которая выпускает чуть более премиальные и комфортные модели. Первенцем должен стать среднеразмерный кроссовер Haval H6.

Завод Haval в Тульской области будет выпускать автомобили методом полного цикла, включая штамповку, сварку, сборку и окраску. Производственная мощность - до 80 тысяч машин ежегодно на первом этапе и до 150 тысяч - на втором, который наступит ориентировочно в 2020 году. Уровень локализации производства в течение 5 лет планируется повысить со стартовых 30% до 50%. Объем инвестиций корпорации Great Wall в это предприятие составит около 500 млн долларов.

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