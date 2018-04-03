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© Yandex

3 апр 2018 17:57

Дороги 3

Названы два российских города, где будут тестировать беспилотники

Силами инициативных компаний в России продолжаются исследования в области автономного управления. Недавно были определены два города, наиболее приспособленные для тестирования автомобилей-беспилотников.

Испытательной площадкой для тестирования беспилотных автомобилей в России станут Рязань и Липецк. Об этом в интервью агентству "Прайм" сообщил президент некоммерческого партнерства "ГЛОНАСС", соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы "Автонет" Александр Гурко.

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"Города отбирали по различным критериям, главный - развитость транспортной сети, наличие камер видео-фиксации, парковок и других элементов интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Были выбраны Рязань и Липецк. Сейчас анализируем оба города. Липецк больше подходит для тестирования беспилотного транспорта, а в Рязани создана высоко интегрированная ИТС", - объяснил Александр Гурко.

По словам Гурко, практика выбора отдельных городов для испытания автономных автомобилей распространена и в других странах, где развивают это направление: "К примеру, в США концерн General Motors ведет активные испытания своих беспилотных автомобилей. Тесты проходят в Сан-Франциско, Детройте и Фениксе".

Отметим, что недавно компания "Яндекс" тестировала беспилотный автомобиль на заснеженных улицах Москвы. Испытательная Toyota Prius проехала по району Хамовники в полностью автоматическом режиме. В компании тогда пояснили, что такие выезды важны для обучения беспилотных автомобилей езде зимой, которая на большей части территории России длится достаточно долго, поскольку у зимней эксплуатации есть свои особенности.

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