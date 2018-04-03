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© Скриншот видео из Фейсбука

3 апр 2018 16:40

Автокурьезы 71

В московском дворе нашли припаркованный самолет

Столичные дворы обычно битком заставлены автомобилями, и чего там точно не ожидаешь увидеть, так это летательный аппарат. Тем не менее, кто-то решился превратить придомовую территорию в аэродром.

В одном из дворов Москвы местные жители внезапно обнаружили самолет. Судя по геолокации на фотографиях, одномоторный летательный аппарат оказался припаркован в центре столицы рядом с жилым домом на Тишинской площади, чем моментально привлек внимание прохожих. Самолет с демонтированными крыльями оставили во дворе на лодочном прицепе.

В США самолет разгромил автомобили при посадке на дорогу

По фотоснимкам понятно, что речь идет о компактной модели Cirrus SR22 - одном из самых популярных самолетов для частного использования.

А вот зачем его затащили в жилой сектор, когда его оттуда вывезут, и кто владелец аппарата, неизвестно. Жители близлежащего дома, наверняка, недовольны тем, что прицеп с "Циррусом" занимает и без того ограниченные парковочные места во дворе.

Напомним, что в прошлом году в России показали нечто такое, что точно не будет раздражать соседей по парковке. Компания Hoversurf запустила проект Formula Project, в рамках которого создает пятиместный летающий автомобиль с вертикальным взлетом и посадкой. Необычное транспортное средство, как заявляют в компании, отличается от аналогов тем, оно вполне умещается на стандартном парковочном месте, а его кузов по функциональности и удобству сравним с кузовом обычного автомобиля.

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