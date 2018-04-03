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© Chevrolet

3 апр 2018 15:38

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Компания Chevrolet выпустила "большой черный джип"

Мечта любого россиянина о большом и очень черном внедорожнике материализовалась в особой версии Chevrolet Tahoe. Правда, мечтать придется и дальше, поскольку автомобиль ориентирован на рынок США.

Компания Chevrolet выпустила специальную модификацию своего флагманского внедорожника Tahoe под названием Custom Midnight Edition. Автомобиль адресован покупателям, которым стандартный "Тахо" кажется недостаточно брутальным. Внедорожник тотально затемнен - в комбинации с черным цветом кузова здесь используются черные 18-дюймовые колеса, решетка радиатора и боковые пороги, а также затемненные эмблемы-бабочки "Шевроле".

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Причем, версия Midnight Edition окажется не дороже обычной, поскольку основана на базовой комплектации LS и лишена третьего ряда сидений. Продажи в США стартуют уже весной по цене от 45 995 долларов. Двигатель здесь - 5,3-литровый атмосферный V8 мощностью 360 л.с. который сочетается с 6-ступенчатым автоматом. Привод может быть задним либо полным. 

В список стандартного оснащения Chevrolet Tahoe Custom Midnight Edition уже входят мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и возможность подключения по Wi-Fi, а также дистанционный запуск двигателя и камера заднего вида. 

Отметим, что недавно в России стартовали продажи обновленного Chevrolet Tahoe. Флагман 2018 модельного года получил модернизированный мотор 6,2 л V8 семейства Ecotec, который развивает 426 л.с. вместо прежних 409 л.с, сохранив при этом систему отключения цилиндров при частичных нагрузках. Обновленный Tahoe получил "реконфигурируемую" приборную панель взамен старого щитка с аналоговыми приборами. Стоимость обновленного "Тахо" в базовой комплектации LE составляет от 3 450 000 рублей.

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