Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
В России серьезно изменят процедуру прохождения техосмотра (купить не получится)

В России серьезно изменят процедуру прохождения техосмотра (купить не получится)
153481
Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4

Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4
197988
Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду

Юную миллиардершу оштрафовали почти на 2 млн рублей за пьяную езду
249594
© АвтоВести

3 апр 2018 14:26

Автопром 41

Медведев одобрил льготы для поддержки авторынка

В правительстве РФ продолжают использовать свои рычаги стимулирования продаж на российском авторынке, который в прошлом году взял курс на оздоровление. Правда, из льготных миллиардов не выделят ни копейки на поддержку электромобилей.

Власти одобрили выделение из резервного фонда правительства 10 млрд рублей на льготы для автомобильного рынка. Как сообщает "Коммерсант", премьер-министр Дмитрий Медведев 30 марта распорядился выделить бюджетные ассигнования для соответствующих субсидий автопрому. В Минпромторге ранее заявляли, что в 2017 году фактически каждый второй автомобиль в России продавался с помощью схем господдержки.

В России серьезно выросли ставки утилизационного сбора

Наибольшую часть бюджетных средств, около 4 млрд рублей, в 2018 году направят на стимулирование продаж в рамках льготного лизинга. Лизинговые схемы должны обеспечить продажи примерно 15 тысяч автомобилей. Деньги потратят на скидки лизингополучателям и компенсацию выпадающих доходов лизинговых компаний.

На льготное автокредитование выделят еще 3 млрд рублей. В правительстве ожидают, что программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" станут еще популярнее среди российских покупателей и обеспечат продажи ориентировочно 35,5 тысячи автомобилей. 

На скидки для производителей газомоторной техники потратят 2,5 млрд рублей, а компенсация логистических затрат автопроизводителям Дальневосточного ФО потянет еще на 500 млн руб.

Как ни странно, из льготных миллиардов ни рубля не выделено на меры по поддержке электромобилей. Различные программы стимулирования продаж и предоставления льгот покупателям электрокаров анонсировались еще с 2017 года, однако с мертвой точки дело пока не сдвинулось. В Минпромторге все еще говорят о планируемых масштабных программах в виде нулевых пошлин, льготных кредитов и квот по госзакупкам, однако какая-либо вменяемая стратегия может быть представлена лишь во второй половине 2018 года. 

Дороги

В Москве собираются устроить самый большой в мире парад автомобилей

Новинки

В России начали выпускать фургоны Citroen и Peugeot

Российские Nissan X-Trail отзывают на ремонт задних сидений Компания "Ниссан" обнаружила в своих кроссоверах заводской дефект задних сидений, который повлек за собой запуск отзывной кампании. Масштабной ее не назовешь - ремонту подлежат менее тысячи машин.
В России серьезно выросли ставки утилизационного сбора С 1 апреля вступили в силу новые ставки утилизационного сбора на автомобили, и они стали заметно выше, чем раньше: в зависимости от категории транспортного средства рост доходит до 90%. И если на автомобилях российской сборки это особо не скажется, то импортируемые модели могут серьезно подорожать.
Автомобили Infiniti попали под отзыв в России ООО "Ниссан Мэнуфакчуринг РУС" объявил о старте отзывной кампании, которая затронет несколько сотен моделей Infiniti Q30 и QX30. Причина - уже классическая для автомобильного рынка: подушки безопасности. Точнее - потенциальные проблемы с рулевой рейкой, которые могут привести к срабатыванию подушек.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера