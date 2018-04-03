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© Влад Бахман, АвтоВести

3 апр 2018 13:15

Дороги 18

В Москве собираются устроить самый большой в мире парад автомобилей

В нынешнем году британская компания Land Rover отмечает свое 70-летие и решила подойти к празднованию с размахом. В Москве попытаются собрать огромный автомобильный парад из "Ланд Роверов" и установить мировой рекорд по числу участвующих машин.

Компания Land Rover заявила о намерении собрать в Москве самый большой в мире парад автомобилей этой марки и установить мировой рекорд Гиннесса по количеству участвующих машин. Рекордный пробег "Ланд Роверов" состоится на московском Третьем транспортном кольце с в ночь с субботы на воскресенье, с 21 на 22 апреля.

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Большой автомобильный парад будет приурочен к 70-летней годовщине британской марки Land Rover, которая устраивает по этому поводу множество подобных активностей в разных странах. 

Принять участие в параде и попытке установления рекорда может любой владелец автомобиля марки Land Rover. Для этого необходимо выполнить ряд несложных условий: например, зарегистрироваться в мобильном приложении "Land Rover 70" из Google Play или App Store, а в ночь с 21 на 22 апреля выехать на внешнюю сторону ТТК в период с 2:30 до 3:00 ночи. Постановка рекорда начнется ориентировочно в 3:00 и будет координироваться по радио. 

Чтобы рекорд был зафиксирован, участников пробега попросят сделать фотографии автомобилей с GPS-метками и "селфи" экипажа, который будет состоять из двух человек. 

Получится ли у владельцев "Ланд Роверов" установить мировой рекорд Гиннесса, узнаем 22 апреля.

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