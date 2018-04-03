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© Mercedes-Benz

3 апр 2018 12:09

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Mercedes-Benz обновил "бюджетный" фургон для российского рынка

На нижегородской площадке "ГАЗа" выпускается Mercedes-Benz Sprinter первого поколения с приставкой Classic, который конкурирует со сравнительно доступными "Транзитами" и дорогими версиями "ГАЗель NEXT". Фургон решили слегка доработать, хотя вместе с модернизацией выросла и цена.

Подразделение коммерческих автомобилей Mercedes-Benz провело легкую модернизацию модели Sprinter Classic для российского рынка, которая выпускается в Нижнем Новгороде. Обновленные автомобили уже поступили в дилерские центры. Самым принципиальным изменением стало появление 6-ступенчатой механической коробкой передач взамен прежней "пятиступки".

Названы российские цены на новый пикап Mercedes-Benz

"Мерседесовцы" заявляют, что дополнительная ступень в трансмиссии позволила сократить расход топлива на 4,7% и снизить уровень шума на 2 дБ, когда автомобиль движется на самой высокой передаче. Сообщается, что слегка улучшилась динамика фургона и уменьшилась нагрузка на двигатель, что способствует продлению его ресурса.

Визуально отличить модернизированный "Классик" от прежнего проще всего по новому переднему бамперу, который получил противотуманные фары и ДХО во всех комплектациях, начиная с базовой. С капота исчез маленький значок "Мерседеса" - осталась лишь большая трехлучевая звезда на решетке радиатора. А грузовой отсек теперь по умолчанию обшит панелями из жесткого волокна, а у порогов появилась подсветка.

Первый обзор: чем впечатлил (и разочаровал) новейший Mercedes-Benz Sprinter

Ревизия затронула и список штатного осборудования. Обновленный Sprinter Classic в базе укомплектован электростеклоподъемниками и боковыми зеркалами с обогревом и электроприводом, "комфортным" водительским креслом с подогревом и подлокотником, а также указателем наружной температуры.

Правда, за расширенное придется заплатить - самый дешевый Mercedes-Benz Sprinter Classic ощутимо подорожал и теперь стоит от 1 697 000 рублей. Турбодизели CDI остались прежними - 2,2-литровые двигатели развивают 109 или 136 л.с. в зависимости от версии.

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