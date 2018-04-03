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© Nissan

3 апр 2018 11:01

Автопром 0

Российские Nissan X-Trail отзывают на ремонт задних сидений

Компания "Ниссан" обнаружила в своих кроссоверах заводской дефект задних сидений, который повлек за собой запуск отзывной кампании. Масштабной ее не назовешь - ремонту подлежат менее тысячи машин.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) совместно с российским представительством марки Nissan анонсировали запуск сервисной акции, которая затронет 769 экземпляров кроссовера Nissan X-Trail. Дефект неприятный, но и не слишком критичный: на автомобилях, произведенных c 25 июня 2016 год по 17 января 2017 года, обнаружили неправильно сваренные детали металлического каркаса, отвечающие за наклон спинки задних сидений.

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"Причиной отзыва стало возможное несоответствие спецификации сварки компонентов механизма наклона спинки раскладывающего заднего сиденья", - говорится в официальном сообщении Росстандарта.

В рамках этой сервисной акции официальные дилеры Nissan будут производить замену дефектного каркаса заднего сиденья. Обладателей отзывных экземпляров в индивидуальном порядке уведомят о необходимости внепланово навестить сервисный центр. А поскольку работы выполняются по инициативе изготовителя, то все они будут бесплатными для владельцев.

Впрочем, проверить свой автомобиль на предмет участия в отзывной кампании можно и самостоятельно, не дожидаясь звонка от "официалов". Для этого достаточно сверить VIN-код конкретной машины с номерами из открытого перечня, который для удобства владельцев по традиции публикует надзорное ведомство.

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