Российские Nissan X-Trail отзывают на ремонт задних сидений

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) совместно с российским представительством марки Nissan анонсировали запуск сервисной акции, которая затронет 769 экземпляров кроссовера Nissan X-Trail. Дефект неприятный, но и не слишком критичный: на автомобилях, произведенных c 25 июня 2016 год по 17 января 2017 года, обнаружили неправильно сваренные детали металлического каркаса, отвечающие за наклон спинки задних сидений.

"Причиной отзыва стало возможное несоответствие спецификации сварки компонентов механизма наклона спинки раскладывающего заднего сиденья", - говорится в официальном сообщении Росстандарта.



В рамках этой сервисной акции официальные дилеры Nissan будут производить замену дефектного каркаса заднего сиденья. Обладателей отзывных экземпляров в индивидуальном порядке уведомят о необходимости внепланово навестить сервисный центр. А поскольку работы выполняются по инициативе изготовителя, то все они будут бесплатными для владельцев.



Впрочем, проверить свой автомобиль на предмет участия в отзывной кампании можно и самостоятельно, не дожидаясь звонка от "официалов". Для этого достаточно сверить VIN-код конкретной машины с номерами из открытого перечня, который для удобства владельцев по традиции публикует надзорное ведомство.