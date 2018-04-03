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© Lexus

3 апр 2018 09:58

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В Россию вернулся самый маленький седан марки Lexus

Японцы вернули на российский рынок компактный седан Lexus IS, который исчез из линейки пару лет назад. Автомобиль приехал к нам лишь в одной технической конфигурации и четырех уровнях оснащения. Цены кажутся немаленькими - крепко за 2 млн рублей, но только поначалу.

Компания Lexus после двухлетнего перерыва вновь открыла российские продажи седана IS. Правда, от былого разнообразия версия не осталось и следа - к нам приехала версия с индексом IS300, которая оснащается с 2-литровым турбомотором мощностью 245 л.с. и 8-ступенчатым автоматом. Премиум-седан доступен в четырех комплектациях по цене от 2 299 000 рублей.

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Версия начального уровня IS300 Comfort по умолчанию оснащена неплохо - немецкие конкуренты с похожими моторами и опциями окажутся значительно дороже. В список оснащения входят базовые светодиодные фары, однозонный климат-контроль, мультимедийная система с 10,3-дюймовым тачскрином и навигацией, 8 подушек безопасности, 17-дюймовые колеса, электропривод крышки багажника, подогрев руля и передних сидений, а также обогрев лобового стекла в зоне "дворников" и многое другое.

 

Комплектации Executive и Executive 2 отличаются между собой лишь декоративными вставками в интерьере (черные либо серебристые соответственно) и стоят по 2 609 000 рублей. На это уровне оснащения появляются более продвинутые Bi-LED фары с четырьмя линзами, двухзонный "климат", датчики парковки спереди и сзади, круиз-контроль, кожаный салон, передние кресла с электроприводом, круиз-контроль и датчик дождя.

 

На вершине по цене и оснащению находится версия IS300 F Sport Executive за 2 959 000 рублей. Визуально она отличается более агрессивными бамперами, иной решеткой радиатора, логотипами F Sport на кузове и 18-дюймовыми колесами с разновеликими шинами спереди и сзади. В интерьере - спортивный руль и TFT-приборная панель с моторизованным колодцем, накладки на пороги и педали, аудиосистема премиум-класса Mark Levinson Premium Surround System с 15-ю динамиками.

 

Вдобавок к этому IS300 F Sport Executive располагает бесключевым доступом и запуском двигателя, передними креслами с вентиляцией и памятью настроек, а также спортивной подвеской.

Список конкурентов у Lexus IS довольно обширный - от Audi A4, BMW 3 серии и Mercedes-Benz C-Класса до субпремиальных Infiniti Q50, Kia Stinger и грядущего Genesis G70.

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