Компания Infiniti анонсировала старт российских продаж обновленного QX80

В стандартной комплектации под названием Luxe заявлены светодиодные фары переднего освещения с авторегулировкой уровня наклона, система адаптивного освещения, новая навигационная система InTouch c информацией о ситуации на дорогах, система кругового обзора и камера заднего вида с расширенным обзором, система обнаружения приближающихся объектов, система определения свободного места для парковки, система управления парковкой, система Welcome Lightning ("Интуитивное освещение"), равномерно подсвечивающая автомобиль и пространство вокруг него при приближении и удалении от автомобиля.

Версия Luxe ProACTIVE получила расширенный пакет систем безопасности Safety Shield, включающий в себя интеллектуальную систему круиз-контроля c системой поддержания дистанции до впереди идущего транспортного средства, систему предупреждения о выходе из полосы движения, систему предотвращения выхода из полосы движения, систему предупреждения о возможном столкновении, систему предупреждения о присутствии объекта в "слепой зоне", систему предотвращения наезда на препятствия при движении задним ходом, а также аудиосистему премиум класса Bose Cabin Surround 5.1 c 15 динамиками.

Главной новинкой в версии Luxe ProACTIVE является цифровое зеркало заднего вида Smart Rearview Mirror, которое позволяет водителю использовать зеркало заднего вида либо в качестве стандартного зеркала или превращать его в видеомонитор, проецирующий, с помощью HD камеры установленной на заднем стекле автомобиля, ситуацию позади автомобиля без включения задней передачи.



А вот по технике изменений ждать не стоит: автомобиль по-прежнему оснащается 5,6-литровым 405-сильным V8 и полным приводом. Первые "живые" автомобили доберутся до дилеров в мае 2018 года, ближе к старту продаж будут объявлены и цены. Нынешняя версия QX80 продается по цене от 3 950 000 рублей.