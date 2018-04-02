Новое поколение Ford Focus промелькнуло на видео

Видеоролик, опубликованный на странице румынского офиса Ford в Facebook, традиционно не дает полноценного представления о дизайне новинки, однако раскрывает некоторые отдельные детали. Именно эти детали наводят на мысль, что в ролике снялся тот самый Ford Focus, который до этого попался в объективы папарацци - видимо, как раз во время съемок.

Так что, по большому счету, общее представление о внешности нового "Фокуса" у нас уже есть, и подобные тизеры ничего нового не расскажут - разве что лишний раз напомнят о скорой официальной премьере.



Ранее хэтчбек был сфотографирован в Португалии. Судя по снимку, особенно заметно изменилась задняя часть автомобиля - фонари получили принципиально иную форму, в то время как передние фары остались вполне узнаваемыми, хоть внутренняя архитектура светотехники и заметно изменилась. Фотошпионам, по всей видимости, попалась одна из дорогих версий "Фокуса", со светодиодной оптикой и стильными, явно не базовыми, колесными дисками.

Новое поколение "Фокуса" будет построено на модульной платформе и окажется примерно на 50 кг легче предшественника, при этом габариты модели особо не изменятся. Ожидается, что базовым двигателем станет литровый трехцилиндровый агрегат в нескольких вариантах мощности. Также будут двигатели объемом 1,5 и 2 литра.



Модель дебютирует в кузове хэтчбек, затем в течение года будут представлены остальные варианты кузова и особые модификации - в частности, упоминаются универсал, "богатое" семейство Focus Vignale и "оспортивленные" версии ST Line. После разных вариантов кузова и комплектаций дебютируют и самостоятельные модификации Focus, среди которых - "горячий" хэтчбек Focus ST и - в духе времени - кросс-версия Focus Active. Ожидается, что последним в семействе Focus нового поколения будет представлен "заряженный" Focus RS: его предстоит подождать еще два-три года.