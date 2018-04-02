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© Инфоцентр "Крымский мост"

2 апр 2018 17:10

Дороги 137

На мосту в Крым включили освещение

Строители провели тестовое включение наружного освещения на одном из участков строящейся автодороги по Крымскому мосту. Результаты замеров, проведенных службой контроля качества, подтвердили, что освещенность трассы соответствует проектным расчетам - и даже превышает их.

Тестовое включение проводилось на четырех пролетах Крымского моста, на участке ближе к таманскому берегу. Строители включили электричество в общей сложности на 20 мачтах освещения (по 10 с обеих сторон дороги). Работы проводились с наступлением темноты и длились около трёх часов, сообщает информационный центр "Крымский мост".

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"Согласно проекту, освещенность трассы должна быть не ниже 20 люкс (лк, единица измерения освещенности в международной системе единиц). Тестовые замеры показали, что по всему полотну – вне зависимости от удаленности от мачт освещения – достигнут показатель выше расчетного. То есть работа, выполненная строителями и энергетиками, полностью соответствует проектным решениям и гарантирует безопасные и комфортные условия дорожного движения", - заявил ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Александр Русаков, .

Мачты освещения на всем протяжении моста – это металлические силовые опоры высотой 9 метров с однорожковыми кронштейнами со светильниками. Они устанавливаются на консолях пролетов моста с внешней стороны. По берегам пролива, на участках подъезда к мостовому сооружению, предусмотрены мачты с двухрожковыми кронштейнами. Они устанавливаются на разделительной полосе.

Заявлено, что светильники полностью защищены от воздействия морского климата. Мост будет освещаться натриевыми лампами высокого давления с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, которые широко используются для уличного освещения, в том числе на транспортных магистралях, в тоннелях и на аэродромах.

Во время эксплуатации Крымского моста наружное освещение будет работать автоматически: с приближением сумерек, при снижении естественной освещенности до 20 лк, свет будет включаться, а в утренние часы, когда естественная освещенность повысится до 10 лк, - отключаться.

Напомним, согласно официальному сообщению, опубликованному на сайте Министерства транспорта, автомобильное движение по Крымскому мосту будет открываться поэтапно. На первом этапе – сразу после ввода моста – проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Этот этап планируется реализовать уже к началу курортного сезона, в мае 2018 года.

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