На мосту в Крым включили освещение

Тестовое включение проводилось на четырех пролетах Крымского моста, на участке ближе к таманскому берегу. Строители включили электричество в общей сложности на 20 мачтах освещения (по 10 с обеих сторон дороги). Работы проводились с наступлением темноты и длились около трёх часов, сообщает информационный центр "Крымский мост".

"Согласно проекту, освещенность трассы должна быть не ниже 20 люкс (лк, единица измерения освещенности в международной системе единиц). Тестовые замеры показали, что по всему полотну – вне зависимости от удаленности от мачт освещения – достигнут показатель выше расчетного. То есть работа, выполненная строителями и энергетиками, полностью соответствует проектным решениям и гарантирует безопасные и комфортные условия дорожного движения", - заявил ведущий эксперт дорожного хозяйства отдела контроля качества ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Александр Русаков, .

Мачты освещения на всем протяжении моста – это металлические силовые опоры высотой 9 метров с однорожковыми кронштейнами со светильниками. Они устанавливаются на консолях пролетов моста с внешней стороны. По берегам пролива, на участках подъезда к мостовому сооружению, предусмотрены мачты с двухрожковыми кронштейнами. Они устанавливаются на разделительной полосе.



Заявлено, что светильники полностью защищены от воздействия морского климата. Мост будет освещаться натриевыми лампами высокого давления с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, которые широко используются для уличного освещения, в том числе на транспортных магистралях, в тоннелях и на аэродромах.

Во время эксплуатации Крымского моста наружное освещение будет работать автоматически: с приближением сумерек, при снижении естественной освещенности до 20 лк, свет будет включаться, а в утренние часы, когда естественная освещенность повысится до 10 лк, - отключаться.



Напомним, согласно официальному сообщению, опубликованному на сайте Министерства транспорта, автомобильное движение по Крымскому мосту будет открываться поэтапно. На первом этапе – сразу после ввода моста – проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки. Этот этап планируется реализовать уже к началу курортного сезона, в мае 2018 года.