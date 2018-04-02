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© Влад Бахман, АвтоВести

2 апр 2018 16:00

Новинки 69

Легендарный суперкар от Toyota лишится очень важного агрегата

Возрождение легендарной модели Toyota Supra - одно из самых ожидаемых событий для автомобильных фанатов. Однако кое-кто из этих же фанатов явно расстроится, узнав новые появившиеся подробности о спорткаре: его решили оставить без версии с механической коробкой передач.

Главный инженер проекта Supra Тетсуи Тада заявил в интервью японскому изданию Infoseek, что новой Toyota Supra механика будет не нужна: по его мнению, приготовленный для спорткара робот с двумя сцеплениями наилучшим образом раскрывает потенциал мотора.

По его мнению, крутящий момент двигателя на "Супре" будет слишком велик, чтобы пилот получал удовольствие от пилотирования, орудуя "механикой", в то время как робот как раз-таки обеспечит правильные переключения, гарантирующие наилучшую динамику и управление тягой.

Toyota рассекретила новый 1000-сильный спорткар.

При этом, что интересно, спорткар BMW Z4 нового поколения все-таки обещает сохранить механическую коробку передач, а ведь технически две эти модели являются ближайшими родственниками - у баварцев, очевидно, свой взгляд на концепцию удовольствия от вождения.

По предварительным данным, Supra получит 3-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с двумя турбинами, разработанный BMW. Ожидается, что мощность двигателя составит 450 лошадиных сил. Кроме того, как ранее обещал Тада, автомобиль получит идеальную развесовку 50:50, а вот версии с гибридной силовой установкой не предвидится.

Примечательно, что по управляемости и качеству рулежки разработчики сравнивают "Супру" со спорткарами Porsche. Официально новую "Супру" должны представить осенью, предварительно - в начале октября в рамках автосалона в Париже, хотя онлайн-премьера модели может состояться и раньше этого срока. Родственный спорткар BMW Z4 нового поколения должен дебютировать чуть раньше - летом этого года.   

 

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