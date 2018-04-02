Обнаружено "кладбище" дизельных автомобилей Volkswagen (масштабы поражают)

Согласно статистике, которую приводит агентство Reuters, к середине февраля немецкий концерн выкупил более 350 000 дизельных автомобилей, забракованных в результате дизельного скандала: показатели токсичности выхлопа этих машин оказались гораздо выше заявленных производителем.



Автопроизводитель потратил на это около 7,4 милиларда евро, и теперь все выкупленные автомобили - по сути, новые, но запрещенные к эксплуатации в США - хранятся на огромных парковках по всей стране, и съемки Reuters показывают, насколько масштабно это выглядит.

По данным агентства, в распоряжении Volkswagen в Америке есть 37 площадок, на которых в данный момент хранится более 300 000 автомобилей. В числе этих площадок есть, например, заброшенный стадион в Детройте и территория бывшей бумажной фабрики в Миннесоте.



Как заявила представитель компании Volkswagen Джанин Гиннивэн, все эти автомобили еще и поддерживаются в рабочем состоянии, поскольку концерн намерен их продать. Машины будут выставлены либо на местный вторичный рынок после того, как надзорные органы утвердят программу приведения машин в соответствие с экологическими стандартами, либо отправлены на другие рынки.

Процедура выкупа дефектных автомобилей еще не закончена: она продлится вплоть до конца 2019 года. Как заявляют в компании, на американском рынке уже выкуплено и исправлено около 83% автомобилей, попавших под Дизельгейт. Всего же немецкий концерн потратил на американском рынке около 25 миллиардов долларов на выкуп автомобилей, штрафы, неустойки, компенсации автовладельцам и дилерам и прочие выплаты по судебным искам.

