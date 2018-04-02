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© Subaru

2 апр 2018 13:40

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Объявлены российские цены на Subaru Legacy

Компания Subaru рассказала о комплектациях и ценах на седан Legacy, который возвращается на российский рынок. Автомобиль получил ряд новых опций по части комфорта и безопасности, легкую "подтяжку лица" и обновленный интерьер - правда, выбор комплектаций и модификаций будет небогат.

В Россию седан Legacy вернется в двух комплектациях: Elegance и Premium ES по цене 2 069 000 и 2 219 900 рублей соответственно. В обеих версиях мотор и коробка будут безальтернативными: бензиновый 2,5-литровый 4-цилиндровый оппозитник выдает 175 л.с. и 235 Нм крутящего момента и работает в паре с бесступенчатым вариатором Lineartronic. Никуда не делась и фирменная "субаровская" система симметричного полного привода. До сотни обновленный Legacy разгоняется за 9,6 секунды, а максимальная скорость составляет 240 километров в час.

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В стандартной комплектации Subaru Legacy получил кнопку запуска двигателя, круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, электропривод передних кресел, кожаный салон, светодиодные фары, подогрев руля и всех сидений, датчики дождя и света, обогрев зоны стеклоочистителей, а также массу подушек и ассистентов безопасности.

В более дорогом варианте оснащения появляются люк с электроприводом, навигация, автоматически затемняющееся зеркало заднего вида, система камер кругового обзора, система автоматического управления дальним светом, система мониторинга слепых зон и помощи при перестроении, адаптивный круиз-контроль и многое другое.

Обновленный Legacy отличается новым дизайном светодиодных фар головного света, другой решеткой радиатора, новыми бамперами и колесными дисками нового дизайна. Салон получил новый набор материалов отделки, появилась новая информационно-развлекательная система с 8-дюймовым дисплеем (в старшей комплектации), которая умеет синхронизироваться со смартфонами и понимает голосовые команды. У пассажиров второго ряда появился дополнительный разъем USB.

Заявлено, что после обновления шумоизоляция седана стала заметно лучше за счет перенастройки системы управления двигателем, изменения формы наружных зеркал и внедрения в бесступенчатой трансмиссии новой цепи с коротким звеном.

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