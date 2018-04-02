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© Infiniti

2 апр 2018 12:30

Автопром 20

Автомобили Infiniti попали под отзыв в России

ООО "Ниссан Мэнуфакчуринг РУС" объявил о старте отзывной кампании, которая затронет несколько сотен моделей Infiniti Q30 и QX30. Причина - уже классическая для автомобильного рынка: подушки безопасности. Точнее - потенциальные проблемы с рулевой рейкой, которые могут привести к срабатыванию подушек.

Автопроизводитель уже согласовал отзывную кампанию с Росстандартом, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте регулятора. Там же можно ознакомиться и со списком VIN-кодов автомобилей, попадающих под отзыв.

Всего в сервисных центрах ждут 447 автомобилей Infiniti Q30/QX30, выпущенных со старта производства по 19 июля 2017 года. Причиной отзыва является конструктивная особенность рулевой колонки, не имеющей иного соединения с "массой", кроме спирального кабеля.

Тем временем Toyota отзывает Camry из-за "неправильных" поршней.

В случае повреждения спирального кабеля включается визуальный сигнализатор неисправности подушки безопасности. В некоторых исключительных случаях может произойти разряд статического электричества через электрические цепи подушки безопасности. В наихудшем случае этого заряда может быть достаточно для непреднамеренного срабатывания подушки безопасности водителя.

В ходе кампании на отзываемых автомобилях будет произведена диагностика и - при необходимости - ремонт рулевой колонки. По стандартному сценарию уполномоченные дилеры уведомят владельцев отзываемых автомобилей о необходимости посетить дилерский центр. Вместе с тем можно и не ждать приглашения и самостоятельно проверить, не попал ли автомобиль в список отзываемых, ознакомившись с перечнем VIN-кодов на сайте Росстандарта. Все работы, как обычно, будут проводиться бесплатно для владельцев.

Ранее об отзывной кампании в Росси объявила BMW. На ремонт приглашалась партия свежих BMW X3, на которых могли забыть установить винты крепления заднего спойлера. 

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