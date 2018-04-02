Объявлены комплектации и цены на новую Toyota Camry

Моторная гамма новой Toyota Camry в России будет хорошо знакома поклонникам модели: базовым двигателем по-прежнему выступает 2-литровая бензиновая "четверка" мощностью 150 л.с., более мощный вариант - 2,5-литровый 181-сильный мотор, а топовый агрегат - это по-прежнему 3,5-литровый V6.



Четырехцилиндровые двигатели будут работать в паре с шестиступенчатым автоматом, а "шестерке" положен автомат восьмиступенчатый. В базовой комплектации Camry предлагается только с самым скромным 2-литровым двигателем, в следующих двух комплектациях можно будет выбирать между 2-литровым и 2,5-литровым двигателями, затем идут две комплектации только с 2,5-литровым мотором. В предпоследней по оснащению версии можно выбрать между двигателями 2,5 и 3,5, а топовая Camry продается только с 3,5-литровым V6.

В базовой комплектации Toyota Camry обойдется в 1 399 000 рублей - это на 8 000 рублей дешевле "стартовой" комплектаци модели уходящего поколения. За эти деньги можно рассчитывать на электропривод и обогрев зеркал, датчик света, 2-зонный климат-контроль, подогрев передних сидений, светодиодные фары головного света (ближний, дальний, противотуманки, дневные ходовые огни) и запуск двигателя с кнопки.



В следующей комплектации "Стандарт Плюс" появляются рулевое колесо с кожаной обивкой, датчик дождя, передние и задние датчики парковки, круиз-контроль и более продвинутая мультимедийка. Такой автомобиль обойдется в 1 499 000 рублей с 2-литровым двигателем и в 1 623 000 рублей - с двигателем 2,5 литра.



Далее идет комплектация "Классик", в которой появляются кожаный салон и электропривод передних кресел. В таком исполнении Camry стоит 1 549 000 рублей (2 литра) или 1 703 000 рублей (2,5 литра). В следующей версии Элеганс Safety светодиодной становится уже вся оптика, датчики парковки дополнены камерой заднего вида, а еще появляется дополнительный набор опций безопасности. Такая Camry продается только с 2,5-литровым двигателем и стоит 1 818 000 рублей.



С версии "Престиж Safety" седан начинает комплектоваться ионизатором воздуха и топовой мультимедийной системой (в такой версии Camry стоит 1 930 000 рублей), а в предпоследней версии "Люкс Safety" появляется электрорегулировка сидений второго ряда и еще больше подушек безопасности. Такая Camry продается с двигателями 2,5 и 3,5 литра и стоит 2 062 000 и 2 166 000 рублей соответственно.



Наконец, покупатели самой богато оснащенной Camry могут рассчитывать на 3,5-литровый 249-сильный V6, а в списках оснащения - на систему камер кругового обзора, систему мониторинга слепых зон и ассистент выезда с парковки, 3-зонный климат-контроль, вентиляцию передних кресел и так далее. Самая дорогая Camry обойдется в 2 341 000 рублей.