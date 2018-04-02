В России серьезно выросли ставки утилизационного сбора

Согласно новым ставкам, для легковушек с объемом двигателя до 1 литра утильсбор вырос на 17,86% и теперь составляет 33 000 рублей. Ставка для автомобилей с объемом двигателя от литра до двух подскочила сразу на 90% - до 84 000 рублей, от двух до трех литров - на 49,3%, до 126 000 рублей.



Сбор для автомобилей с объемом двигателя более трех литров не изменился: в категории от 3 до 3,5 литра он составляет 114 600 рублей, в категории более 3,5 литра - 181 600 рублей. Вырос утильсбор и для электромобилей - на 14,79%, до 32 600 рублей.

Рост ставок утильсбора коснется и грузовиков. Для грузовых машин полной массой до 2,5 тонны сбор вырос на 14,46% и теперь составляет 14 250 рублей, в категории полной массы от 2,5 до 3,5 тонны сбор вырос на существенные 51,5%, до 30 000 рублей, а в категории от 3,5 до 5 тонн – на 15%, до 28 500 рублей.



Для тяжелых грузовиков массой от 5 до 8 тонн утилизационный сбор теперь составляет 31 350 рублей (рост на 14,84%), от 8 до 12 тонн – 38 100 рублей (+14,9%), от 12 до 20 тонн – 41 850 рублей (+14,8%), от 20 до 50 тонн – 82 500 рублей (+14,8%).



По прогнозам экспертов, повышение ставок утилизационного сбора приведет к повышению цен на автомобили на 10-15%, однако подорожают не все модели и не сразу. Острее всего отреагируют на повышение утильсбора, конечно, импортеры, поскольку отечественным заводам сбор де-факто компенсируют в виде промышленных субсидий. Но ключевые импортируемые модели, скорее всего, будут дорожать постепенно.



К тому же самые востребованные и популярные модели на российском рынке имеют локальную сборку, поэтому на них повышение ставок должно сказаться незначительно.