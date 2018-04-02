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© Авто.Вести.Ru, Павел Блюденов

2 апр 2018 10:12

Автопром 16

В России серьезно выросли ставки утилизационного сбора

С 1 апреля вступили в силу новые ставки утилизационного сбора на автомобили, и они стали заметно выше, чем раньше: в зависимости от категории транспортного средства рост доходит до 90%. И если на автомобилях российской сборки это особо не скажется, то импортируемые модели могут серьезно подорожать.

Согласно новым ставкам, для легковушек с объемом двигателя до 1 литра утильсбор вырос на 17,86% и теперь составляет 33 000 рублей. Ставка для автомобилей с объемом двигателя от литра до двух подскочила сразу на 90% - до 84 000 рублей, от двух до трех литров - на 49,3%, до 126 000 рублей.

Сбор для автомобилей с объемом двигателя более трех литров не изменился: в категории от 3 до 3,5 литра он составляет 114 600 рублей, в категории более 3,5 литра - 181 600 рублей. Вырос утильсбор и для электромобилей - на 14,79%, до 32 600 рублей.

Опубликован список автомобилей, попадающих под налог на роскошь.

Рост ставок утильсбора коснется и грузовиков. Для грузовых машин полной массой до 2,5 тонны сбор вырос на 14,46% и теперь составляет 14 250 рублей, в категории полной массы от 2,5 до 3,5 тонны сбор вырос на существенные 51,5%, до 30 000 рублей, а в категории от 3,5 до 5 тонн – на 15%, до 28 500 рублей.

Для тяжелых грузовиков массой от 5 до 8 тонн утилизационный сбор теперь составляет 31 350 рублей (рост на 14,84%), от 8 до 12 тонн – 38 100 рублей (+14,9%), от 12 до 20 тонн – 41 850 рублей (+14,8%), от 20 до 50 тонн – 82 500 рублей (+14,8%).

По прогнозам экспертов, повышение ставок утилизационного сбора приведет к повышению цен на автомобили на 10-15%, однако подорожают не все модели и не сразу. Острее всего отреагируют на повышение утильсбора, конечно, импортеры, поскольку отечественным заводам сбор де-факто компенсируют в виде промышленных субсидий. Но ключевые импортируемые модели, скорее всего, будут дорожать постепенно.

К тому же самые востребованные и популярные модели на российском рынке имеют локальную сборку, поэтому на них повышение ставок должно сказаться незначительно.

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