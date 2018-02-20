Посчитали-прослезились: замена "робота" на новом BMW X2

Компания BMW совсем недавно запустила российские продажи небольшого имиджевого кроссовера Х2, который делит платформу с Х1, компактвэном 2 серии и автомобилями Mini. Отличия от "икс-первого" не только во внешности: например, купеобразный паркетник сразу получил вместо автомата новый преселективный "робот" в бензиновых переднеприводных версиях X2 sDrive18i и X2 sDrive20i. Коробку передач 7DCT300 с двумя сцеплениями производит немецкая компания Getrag, принадлежащая концерну Magna.



Речь идет о преселективной трансмиссии "мокрого" типа, где в качестве сцеплений используются многодисковые муфты с электрогидравлическим приводом. Интересно, что агрегат 7DCT300 используется маркой BMW отнюдь не эксклюзивно. Впервые этот "робот" появился еще в 2015 году на новом Renault Espace, после чего был доработан и модернизирован для "бмв-шной" платформы UKL. Агрегат массой всего 67 кг рассчитан на крутящий момент до 300 Нм.

Минимальная цена 2,01 млн руб Максимальная цена 4,15 млн руб

Мы уже успели поездить на BMW X2 c 2-литровым бензиновым турбомотором на 192 л.с. в связке тем самым "роботом" 7DCT300, и впечатления остались двоякие. При равномерном разгоне передачи переключаются плавно и незаметно, а вот в условиях городской рваной езды коробка не только запаздывает с реакцией, но и досаждает небольшими рывками при смене ступеней. Хотя именно "робот" как раз и должен обеспечивать "бесшовные" переключения. Правда, BMW обещает неплохую экономию топлива по сравнению с "энергозатратным" классическим автоматом.



Вот что пишут об этом сами производители:

7-ступенчатая спортивная автоматическая коробка передач Steptronic с двойным сцеплением отличается невероятно быстрыми спортивными переключениями передач. Передачи можно переключать в автоматическом или ручном режимах с помощью рычага селектора или подрулевых лепестков. Из маркетинговых материалов BMW.

Семь передач, отличная эффективность, высокая скорость переключений и технология start-stop - это лишь некоторые из особенностей, которые делают 7-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением 7DCT300 во многих отношениях наиболее эффективной трансмиссией в своем классе Она сочетает в себе исключительный комфорт и превосходную производительность. Из пресс-релиза компании Getrag/Magna.

Вот только многие покупатели при одном лишь упоминании слова "робот" сразу начинают нервничать. Дает о себе знает сомнительная репутация пресловутых коробок DSG и Powershift ранних годов выпуска, которые здорово подпортили нервы автовладельцам. А ведь роботизированная трансмиссия 7DCT300 - своего рода преемник проблемного "фордовского" "робота" 6DCT250 с сухими сцеплениями, выпущенного той же компанией Getrag. В России эти коробки ломались сотнями, а во всем мире - десятками тысяч.

Сколько проживет "робот" на кроссоверах BMW, учитывая тот факт, что крутящий момент версии X2 sDrive20i в 280 Нм находится почти у верхней границы допустимого?



Мы решили выяснить стоимость новой коробки передач, но на примере базовой модели BMW X2 sDrive18i с двигателем 1,5 л на 140 л.с.. Все дело в том, что 2-литровые версии с передним приводом поставлялись в Россию лишь на первой волне продаж и больше в конфигураторе BMW не представлены (а у полноприводных хDrive20i - 8-ступенчатый автомат).

Как нам сообщили официальные дилеры марки BMW в Москве, новая коробка передач 7DCT300 в сборе со сцеплениями для BMW X2 2018 года выпуска стоит немыслимые 973 575 рублей. Причем, ремонт автомобиля затянется надолго, поскольку сроки ожидания "робота" из Германии на сегодняшний день превышают полтора месяца. Еще 39 780 рублей официалы попросят за работы по установке и адаптации новой трансмиссии, так что итоговая сумма - 1 013 355 рублей!

Запчасти 973 575 рублей Работы по установке 39 780 рублей Итого 1 013 355 рублей

Абсолютно невообразимые деньги - фактически половина стоимости всего автомобиля. Понятно, что в пределах гарантийного срока обслуживания владельцам "роботизированных" BMW X2 ничего не грозит, и производитель устранит любые дефекты за свой счет. Но аппетиты немцев все равно приводят в недоумение, ведь раньше казавшиеся дорогими "фольксвагеновские" коробки стоят более чем в два раза дешевле.



Могут ли приведенные цифры послужить основанием для того, чтобы отказаться от покупки кроссовера BMW (а заодно и Mini, поскольку с 2018 года они тоже перешли на "роботы")? Конечно, нет! Справедливым будет отметить, что роботизированные коробки из года в год становятся все более надежными и выносливыми, а производители постоянно "допиливают" их конструктив. Остается лишь надеяться, что трансмиссия BMW изначально избавлена от "детских болезней".



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