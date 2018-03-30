Новинки Тест-драйвы Фото и видео Вести.ru
Меню Поиск ВЕСТИ.RU
Новинки Тест-драйвы Фото и видео
Инспекторам ГИБДД запретили устраивать

Инспекторам ГИБДД запретили устраивать "засады" и изымать права на месте
299148
Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4

Стали известны важные подробности о новейшей Lada 4x4
196856
Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов

Изменения в ПДД введут новые ограничения для автомобилистов
267791
© Mercedes-Benz

30 марта 2018 19:05

Аналитика 172

Названы самые популярные подержанные иномарки премиум-класса в России

Российский рынок подержанных автомобилей в этом году продолжает показывать рост не только по продажам доступных моделей. Растут и продажи "премиума" с пробегом.

За первые два месяца 2018 года в России нашли своих владельцев 68 155 премиальных автомобилей с пробегом, что чуть выше результата годичной давности, пишет "Автостат".

Меньше ездить, реже чиниться: автовладельцы рассказали, на чем экономят в кризис...

Самым популярным подержанным "премиумом" в России является Mercedes-Benz E-Class: за январь–февраль проданы 4580 экземпляров этой модели, что на 5% меньше, чем год назад.

Второе место занимает "пятерка" BMW с результатом 4274 единицы (+1%), а замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz C-Class (3000 шт.; -3%).

Далее следуют Audi A6 (2954 шт.; +3%) и BMW 3-й Серии (2937 шт.; +3%).

Кроме них, в десятку рынка подержанных премиальных автомобилей за первые два месяца 2018 года попали BMW X5 (2888 шт.; -3%), Lexus RX (2507 шт.; -8%), Audi A4 (2379 шт.; +2%), Mercedes-Benz S-Klasse (2070 шт.; -9%) и Mercedes-Benz M-Klasse (1738 шт.; +1%).

 

Новинки

Все, что нужно знать о новом Volkswagen Touareg

Новинки

Skoda Superb станет гибридной в следующем году

Названы самые массовые кроссоверы и внедорожники в Москве Эксперты проанализировали московский автопарк легковых автомобилей по состоянию на 1 января 2018 года и определили самые распространенные модели кроссоверов и внедорожников.
В России определили самые "автомобильные" регионы Аналитики определили регионы России, где зарегистрировано самое большое количество легковых автомобилей.
В Москве вычислили самые массовые автомобили Эксперты проанализировали московский автопарк легковых автомобилей по состоянию на 1 января 2018 года и определили самые распространенные модели.
Поиск
Новинки Тест-драйвы Фото и видео

© "Вести" интернет-газета" ("VESTI.RU"). 2001 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8597 от 10 февраля 2004 года выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.
Партнер Рамблера

Партнер Рамблера