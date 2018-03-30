Названы самые популярные подержанные иномарки премиум-класса в России

За первые два месяца 2018 года в России нашли своих владельцев 68 155 премиальных автомобилей с пробегом, что чуть выше результата годичной давности, пишет "Автостат".

Самым популярным подержанным "премиумом" в России является Mercedes-Benz E-Class: за январь–февраль проданы 4580 экземпляров этой модели, что на 5% меньше, чем год назад.

Второе место занимает "пятерка" BMW с результатом 4274 единицы (+1%), а замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz C-Class (3000 шт.; -3%).

Далее следуют Audi A6 (2954 шт.; +3%) и BMW 3-й Серии (2937 шт.; +3%).

Кроме них, в десятку рынка подержанных премиальных автомобилей за первые два месяца 2018 года попали BMW X5 (2888 шт.; -3%), Lexus RX (2507 шт.; -8%), Audi A4 (2379 шт.; +2%), Mercedes-Benz S-Klasse (2070 шт.; -9%) и Mercedes-Benz M-Klasse (1738 шт.; +1%).