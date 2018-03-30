Toyota отзывает несколько сотен новых Camry из-за "неправильных" поршней

Всего в США под отзыв попадут 1730 седанов Toyota Camry 2018 модельного года. Причина отзыва - в установке на моторы поршней большего диаметра, чем нужно, пишет Carscoops.

Сообщается, что такой сбой при установке деталей произошел во время сборки автомобилей.

Естественно, установка более крупных поршней ничего хорошего мотору и владельцу не сулит. Отмечается, что двигатели с такими поршнями работают грубее, могут дымить и генерировать ненормальный звук работы.

Также возможны появления на панели приборов сигналов неисправностей и заметное падение мощности двигателей. А в крайних случаях двигатель и вовсе может заглохнуть на ходу, что уже чревато аварией.

Всех владельцев попадающих под отзыв машин оповестят об этом до конца мая. И если на проверяемых машинах будут обнаружены "неправильные" поршни, дилеры Toyota бесплатно заменят двигатель целиком.