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© Toyota

30 марта 2018 18:04

Автопром 57

Toyota отзывает несколько сотен новых Camry из-за "неправильных" поршней

Компания Toyota устроила в США отзывную кампанию для седанов Camry нового поколения. И причина такого отзыва оказалась весьма неожиданная.

Всего в США под отзыв попадут 1730 седанов Toyota Camry 2018 модельного года. Причина отзыва - в установке на моторы поршней большего диаметра, чем нужно, пишет Carscoops.

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Сообщается, что такой сбой при установке деталей произошел во время сборки автомобилей.

Естественно, установка более крупных поршней ничего хорошего мотору и владельцу не сулит. Отмечается, что двигатели с такими поршнями работают грубее, могут дымить и генерировать ненормальный звук работы.

Также возможны появления на панели приборов сигналов неисправностей и заметное падение мощности двигателей. А в крайних случаях двигатель и вовсе может заглохнуть на ходу, что уже чревато аварией.

Всех владельцев попадающих под отзыв машин оповестят об этом до конца мая. И если на проверяемых машинах будут обнаружены "неправильные" поршни, дилеры Toyota бесплатно заменят двигатель целиком.

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