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© Hyundai

30 марта 2018 17:10

Автопром 0

На "Автоторе" начали выпускать новую Hyundai Sonata

В 2012 году Sonata покинула Россию, но теперь на конвейер калининградского "Автотора" возвращается новое поколение этого бизнес-седана, который призван заменить не оправдавшее надежд семейство i40.

Новая "Соната" представлена на российском рынке с двумя моторами, в пяти комплектациях и только с 6-ступенчатым автоматом. Базовый агрегат - хорошо знакомая бензиновая "четверка" объемом 2,0 л мощностью 150 л.с., а топовые версии имеют 2,4-литровый атмосферник GDI на 188 л.с. (аналогичный тому, что устанавливается на Kia Optima). 

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Самый доступный седан Hyundai Sonata с 2-литровым мотором предлагается в исполнении Primary за 1 275 000 рублей. В список стандартного оборудования входят простой кондиционер,16-дюймовые штампованные колеса с колпаками, простая головная оптика рефлекторного типа, подогрев передних сидений и аудиосистема. 

Второй уровень оснащения Comfort за 1 425 000 рублей уже предполагает наличие медиасистемы с 5-дюймовым экраном и светодиодных фар и LED-фонарей. Сюда же входят датчики парковки сзади, климат-контроль, круиз-контроль, датчик света и 17-дюймовые легкосплавные диски. 

Топовой комплектацией для мотора 2,0 л считается версия Style за 1 475 00 рублей. Ее оснащение дополнено более продвинутой медиасистемой с 8-дюймовым тачскрином, навигацией и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Здесь же появляются датчики парковки спереди, подогрев руля, автоматическое открытие багажника, водительское кресло с электроприводом и подогрев руля. Отметим, что всем 2-литровым "Сонатам" положена исключительно тканевая обивка салона.

Комбинированная отделка из натуральной кожи и кожзама по умолчанию появляется в более дорогих версиях с двигателем 2,4 л. Первая комплектация Lifestyle за 1 625 000 рублей в целом соответствует предыдущему уровню Style за исключением пары нюансов. Во-первых, все более мощные "Сонаты" отличаются разнесенными на две стороны патрубками выхлопной системы. Во-вторых, только для 2,4-литровых машин предлагаются электрический "ручник" с кнопкой и функцией Auto Hold и подогрев задних сидений.

Передние кресла с вентиляцией и электроприводом (для водителя и пассажира), шторки на задних боковых стеклах и беспроводная зарядка для смартфонов являются прерогативой топопой комплектации Business по цене 1 725 000 рублей. И только для этой версии предлагается дополнительный пакет High-Tech за 100 000 рублей, куда входят панорамная крыша, 18-дюймовые колеса, водительское кресло с памятью настроек и электрифицированная шторка заднего стекла. 

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