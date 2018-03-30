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© Classic & Sports car

30 марта 2018 16:06

Дороги 72

Для ретроавтомобилей в России создадут новый стандарт

В такой стандарт войдут правила оценки автомобильного ретро в последующей выдачей таким машинам соответствующих номеров и выработки для них правил эксплуатации на автодорогах.

Владение ретроавтомобилем в России сегодня довольно непростой процесс, так как они не попадают по нормативные базы.

В России начнут проверять на алкоголь новым методом (обмануть не выйдет)...

- Много граждан являются фанатами такой техники, ввозят ее в страну, реставрируют, эксплуатируют, показывают на выставках, но полноценно пользоваться своими автомобилями как раритетными не могут, - рассказал "Коммерсанту" заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

Дело в том, что на легковые машины и мотоциклы старше 30 лет Техрегламент о безопасности транспортных средств не распространяется и правил оценки оригинальности их двигателя, кузова и рамы нет.

- Здесь серое поле. Одна организация считает, что конкретная 21-я "Волга" или Ford-T - раритет в оригинальном исполнении, другая называет автомобиль неоригинальным, в результате идут споры между экспертами, - поясняет Алексей Кулешов. - Стандарты могли бы эту проблему решить: идентифицировать машины по единым правилам.

Эксперт также напомнил, что МВД планирует ввести специальные госномера для ретроавтомобилей.

Разработка нового ГОСТа может занять около полутора лет, пояснил Кулешов. Должны появиться структуры по оценке авто и выдаче документа для регистрации в ГИБДД.

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