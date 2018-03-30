Весной бензин может снова подорожать

Совет по товарным рынкам, объединяющий независимых нефтетрейдеров, выступил с предупреждением, что к лету бензин может прибавить в цене 5 рублей, пишет "Коммерсант".

- Растет мировая цена на нефть, соответственно, увеличивается и стоимость нефтепродуктов. Получается, что те из них, которые произведены в России, выгоднее экспортировать, чем продавать на внутреннем рынке. Таким образом у нас возникает дефицит, ведь законы экономики, спроса и предложения, никто не отменял - если товара мало, цена на него растет, - пояснил председатель правления Совета по товарным рынкам Илья Мороз.

Он также добавил, что грядет повышенный спрос на топливо, так как начнется весенний сезон, а с ним - сельхозработы, нефтеперерабатывающие заводы встанут на ремонт и профилактику, соответственно, их выработка уменьшится. Все эти факторы, заявил эксперт, увеличат спрос на нефтепродукты.

Представитель Московского межрегионального нефтяного союза Юрий Зуев также подтвердил изданию, что скачок цен к лету практически неизбежен.

- Оптовые цены, на самом деле, уже "подперли" розницу, маржинальности практически нет. Пружина эта будет, так или иначе, разжиматься. У нас повышение цен на бензин идет планомерно, резко их не поднимают, потому что это носит социальный характер. Однако стоимость топлива фактически уже перешагнула 40 рублей и идет к 45 руб. Сейчас еще в сезон два-три рубля к цене добавят, к зиме - еще пару-тройку, и будет вам 50 рублек за литр, - пояснил эксперт.

Еще одной причиной роста цен на бензин эксперты называют политические факторы.

- У возможного роста цен на бензин есть несколько причин. Одни из них носят традиционный для России характер, а другие - конъюнктурный. Я имею в виду, конечно, выборы. Это не вопрос слухов — компании действительно придерживали цены на топливо. На одной из встреч рабочий спросил Владимира Путина, почему дорожает бензин. И российский лидер ответил, что это безобразие и у компаний есть потенциал сохранения этих цен, так что он обязательно этот вопрос поставит. Хотя никакого отдельного совещания Владимира Путина с нефтяниками, на котором он бы на камеры попросил их "держать цены", не было, игроки рынка, естественно, президента услышали. А сейчас, конечно, компании хотят компенсировать "предвыборные" потери, - пояснил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.