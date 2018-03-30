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© пресс-служба правительства Москвы

30 марта 2018 14:12

Дороги 70

На российских дорогах в новый асфальт добавят старый

В России впервые принят стандарт, который разрешает использовать при ремонте дорог переработанное покрытие.

В России в асфальтовые смеси разрешили добавлять старое покрытие. Новый национальный стандарт (ПНСТ), определяющий требования к вторичному асфальтобетону и разрешающий добавлять в новое покрытие крошку из старого, уже принят и вступает в силу в июне, пишут "Известия" со ссылкой на Федеральное дорожное агентство.

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Асфальт из вторсырья будут укладывать на трассах с невысокой интенсивностью движения, что ускорит стоимость работ и снизит временные затраты. Для этого снятый слой старого асфальта предполагается перерабатывать прямо на месте ремонта. На менее загруженных дорогах можно будет использовать до 20% крошки в составе асфальтобетонной смеси, на участках со слабой интенсивностью (например, некоторых муниципальных) - без ограничений. Технологии асфальтобетонных заводов допускают не более 30% вторичных материалов в смеси, сообщили в Росавтодоре.

Заместитель генерального директора НИИ ТСК Кирилл Жданов рассказал изданию, что новый стандарт впервые разрешает использовать крошку в смесях для верхнего слоя покрытия, созданных по современной системе superprave. Она активно используется в США. Это метод, позволяющий увеличить срок службы асфальта за счет точного подбора состава смесей.

ПНСТ уже принят Росстандартом, вступит в силу 1 июня 2018 года и будет действовать в качестве эксперимента до 1 июня 2019 года. Также на рассмотрении в Росстандарте находится еще один ПНСТ, разрешающий ремонтировать дороги с помощью технологии холодного ресайклинга. При такой технологии старый асфальт перерабатывается специальной машиной прямо на месте, тут же создается смесь и укладывается новый.

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