Названы самые массовые кроссоверы и внедорожники в Москве

В Москве на начало года числилось 1,18 млн кроссоверов и внедорожников или 32% всего легкового автопарка столицы, подсчитал "Автостат".

Самым массовым автомобилем сегмента SUV в Москве является Nissan X-Trail, который зарегистрирован в количестве 47,9 тыс. единиц. На втором месте – кроссовер Qashqai с показателем 42,6 тыс. автомобилей. Третью строчку занимает Toyota RAV4 (40,2 тыс. шт.).

Отечественный внедорожник Lada 4x4 занял только 4-е место с результатом в 36,3 тыс. единиц (трех- и пятидверные версии). Замыкает первую пятерку Mitsubishi Outlander (35,8 тыс. шт.).

В топовую десятку столичного автопарка SUV также попали Kia Sportage (35,6 тыс. шт.), Volkswagen Tiguan (33,2 тыс. шт.), Renault Duster (28,2 тыс. шт.), Suzuki Vitara/Grand Vitara (28,2 тыс. шт.) и Honda CR-V (26,6 тыс. шт.).