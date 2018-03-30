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© Maserati

30 марта 2018 12:03

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В Maserati сделали соперника Porsche Cayenne Turbo

Компания Maserati привезла на автосалон в Нью-Йорке самую мощную модификацию своего вседорожника Levante. "Заряженная" версия получила имя Trofeo и двигатель Ferrari, за счет которого итальянская новинка по некоторым параметрам превосходит Porsche Cayenne Turbo.

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Maserati Levante Trofeo получил бензиновый битурбовый V8 объемом 3,8 л производства Ferrari, который развивает 590 л.с. и 790 Нм. Компания заявляется, что по показателю отдачи мотора с 1 литра объема (156 л.с./литр) это самый мощный серийный Maserati.

С таким мотором "заряженая" версия разгоняется до 100 км/час за 3,9 сек, а максимальная скорость превышает 300 км/час. Для сравнения, 4-литровый V8 нового Porsche Cayenne Turbo развивает 550 л.с. и 770 Нм, максимальная скорость равна 286 км/час, а на разгон до "сотни" уходят 4,1 сек (с пакетом Sport Chrono - 3,9 сек).

Естественно, подвеска и тормоза серьезно переработаны под такой потенциал. Maserati заявляет развесовку автомобиля на уровне спорткаровских 50:50, а в управлении бортовой электроникой появился новый режим Corsa с функцией  launch-control.

Внешне Levante Trofeo отличается 22-дюймовыми коваными колесными дисками, новым задним диффузором с овальными патрубками выхлопа, другой решеткой радитора и передним бампером со сплиттером. 

В салоне - отделка особой кожей с контрастной прострочкой, вставки из карбона, оригинальные ковры на полу, часы на приборной панели и входящая в базовое оснащение аудиосистема Bowers & Wilkins на 1,28 кВт.

Производство Levante Trofeo стартует летом в Италии.

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