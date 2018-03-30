В Москве водителей призвали не спешить с "переобувкой"

Весна еще только начинается, постоянные плюсовые температуры еще не установились и возможны похолодания. Поэтому в центре организации дорожного движения и ГИБДД советуют столичным автовладельца не спешить с переходом на летние покрышки, сообщает М24 со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.



В центре рекомендуют ждать стабильной теплой погоды и чтобы температура в утренние и ночные часы она перестала колебаться между отрицательными и положительными значениями, грозя гололедом.



"В настоящее время в утренние часы еще возможно образование гололедицы. Будьте аккуратны на дороге, помните о безопасности", – отметили в пресс-службе центра.



Со 2 апреля, по прогнозам синоптиков, в городе начнет активно таять снег. В Москве он исчезнет еще до середины месяца, но в лесах пролежит до 25 апреля.